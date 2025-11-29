«العين: واحة تنبض بالحياة».. تجارب ثقافية ومغامرات استثنائية

أبوظبي (الاتحاد)

يعود الموسم الثاني من سلسلة أفلام حملة «العين: واحة تنبض بالحياة»، بمغامرات جديدة مع الصديقين الإماراتيين عبيد البدور وسالم العطاس، لاكتشاف منطقة العين التي تجمع بين التجارب الثقافية الأصيلة، وروح المجتمع المضياف، والأنشطة الاستثنائية المتنوعة بين أحضان الطبيعة الخلابة.

عُرض من الموسم الجديد 4 حلقات، تستعرض التجارب المليئة بالتحدي والمغامرات الاستثنائية التي يخوضها كلٌّ من عبيد وسالم. تحتفي الحلقة الأولى بروح المجتمع والإبداع في منطقة العين، وتبدأ الرحلة في «مزرعة الإمارات البيولوجية»، حيث يرافقهما مهند، مدير العمليات، في جولة بين حقول الخضراوات والأعشاب العطرية، ويحدّثهما عن أسرار الزراعة العضوية في الصحراء، وسريعاً ما تتحول الزيارة إلى تجربة تواصل عميقة مع الأرض وخيراتها. ويخوض سالم وعبيد تجربة فريدة في أجواء من الهدوء والصفاء الذهني خلال جلسات العلاج بالصوت داخل المزرعة. وينتقلان بعدها إلى مقهى المزرعة لاكتشاف الأطباق النباتية الغنية بالنكهات والألوان. وتستمر الجولة في مقهى «فارم 13»، حيث يستقبلهما عبدالله السالمي، ويدعوهما لتذوق العسل الطازج. ينتقل عبيد وسالم في الحلقة الثانية من هدوء المزارع إلى عالم المغامرة في نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

ثم توجّها لزيارة قلعة الجاهلي، وقبل غروب الشمس، يخوضان تجربة التجديف بقوارب الكاياك في بحيرة رائعة عند سفح جبل حفيت، والتي يواجهان خلالها تحديات حقيقية في السيطرة على القارب. في الحلقة الثالثة، يتوجّه عبيد وسالم إلى نادي صقور الإمارات للطيران، حيث يُعرّفهما الكابتن محمد عبيد راشد الكعبي على عالم الرياضات الجوية.

ويحلّق عبيد على متن طائرة ثابتة الجناح، فيما يختار سالم تجربة الباراترايك، ليشاهدا اللوحة البانورامية الجميلة لمنطقة العين، التي تجمع بين الجبال والكثبان والأودية والواحات الممتدة في الأفق.

وتُختتم المغامرة في متنزه قمر الصحراوي، المنتجع البيئي الفاخر بين الكثبان الرملية. ويكتشف الصديقان في هذه الحلقة أن جمال منطقة العين يكمن في تنوع تجاربها التي تلبي تطلعات الجميع، من التزلج على الرمال إلى العشاء تحت النجوم. يبدأ سالم وعبيد يومهما في الحلقة الرابعة، بالتوجّه إلى نادي العين للرماية بكرات الألوان، لخوض تحديات تمزج بين روح المتعة والمنافسة، ثم يتوجهان إلى «بورا إيكو ريتريت» في منتزه جبل حفيت الصحراوي لقضاء ليلة تخييم تحت النجوم، وخوض مغامرة التوازن على ألواح التزلّج الكهربائية، وزيارة مدافن جبل حفيت المبنية على شكل خلايا النحل، والتي يعود تاريخها إلى 5 آلاف عام.

