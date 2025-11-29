«مهرجان أم الإمارات».. فوق الخيال

أبوظبي (الاتحاد)

يعود «مهرجان أم الإمارات» 2025، ليقدّم تجارب «فوق الخيال» في نسخته الجديدة، وانطلق أمس في كل من ساحل المغيرة في الظفرة، ومدينة العين، بالعين سكوير، احتفالاً بـ «عيد الاتحاد» الـ 54 لدولة الإمارات.

يدعو «مهرجان أم الإمارات» من تنظيمٍ «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، وبالتعاون مع شركة «براغ»، العائلات للاستمتاع بـ 5 أيام متواصلة من المرح في العين والظفرة، حتى 2 ديسمبر المقبل. ويقدم للزوّار أنشطة مميزة، وعروضاً محلّية، وعروض ألعاب نارية مذهلة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من التجارب الفريدة.

يطلّ «مهرجان أم الإمارات» في دورته الحالية ببرنامج خاص بـ «عيد الاتحاد»، ليقدّم تجربة مفعمة بروح الوحدة والفخر والفرح، وفعاليات ثقافية وتراثية تجمع الناس على حبّ الوطن وتُجسّد أسمى معاني الانتماء والاحتفاء بالهوية الإماراتية، إلى عرض ألعاب نارية تضيء سماء المدينتين بمشهد ساحر يجسّد مسيرة دولة الإمارات.

ويستمتع زوّار المهرجان في العين بحفلٍ موسيقيٍ استثنائي يقدّمه نخبة من نجوم الإمارات، منهم عيضة المنهالي وأريام، بالإضافة إلى خوض خوض تجارب إبداعية وتفاعلية تُلهِم الأطفال، ومغامرات حماسية لعشّاق التشويق، ومجسّمات فنية آسرة، وعروض حيّة وورش عمل تفاعلية وفقرات ترفيهية منوّعة تقدّمها نخبة من المبدعين من الساحتين الإقليمية والعالمية.ويدعو «مهرجان أم الإمارات» العائلات في الظفرة، للاستمتاع بمجموعة مميزة من جولات الكرنفال النابضة بالحياة، بما فيها لعبة «كابتن هوك» المفضّلة لدى العائلات، إلى جانب باقة متنوعة من الألعاب التفاعلية والمناطق الإبداعية المخصّصة للصغار.