«إيه آر رحمان» يُطلق أغنية «جمال الاتحاد» في «مهرجان الشيخ زايد»

«إيه آر رحمان» يُطلق أغنية «جمال الاتحاد» في «مهرجان الشيخ زايد»
30 نوفمبر 2025 12:55

أبوظبي (الاتحاد) بمناسبة احتفالات دولة الإمارات بـ «عيد الاتحاد» الـ 54، قدّم الملحن العالمي «إيه آر رحمان» مساء أمس، أغنية «جمال الاتحاد»، على مسرح ليالي الوثبة في «مهرجان الشيخ زايد»، وسط حضور جماهيري لافت، تفاعل مع رسائل الأغنية التي تُجسّد قيم الوحدة والتعايش والإنسانية المتجذرة في دولة الإمارات. تحمل «جمال الاتحاد» عنوان «أغنية الأمل»، وجاءت بتنفيذ برجيل القابضة وألحان إيه آر رحمان، وعُرضت للمرة الأولى عالمياً في «مهرجان الشيخ زايد»، ويقول مطلع كلماتها: جمال.. نعم، يمكنك أن تكون قوياً.. نعم، يمكنك أن تكون شجاعاً.. يمكنك أن تكون سبباً في إنقاذ حياة، نعم.. يمكنك أن تكون قوياً يصعب كسره. تُجسّد الأغنية قيماً مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بدولة الإمارات، مثل الوحدة والتعايش والأمل والإنسانية المشتركة، وتتتبع كلمات الأغنية رحلة الإمارات عبر ماضيها وحاضرها ومستقبلها، من خلال صور مؤثرة تستعرض إنجازات الدولة من تقدم وابتكار وقيم خالدة تشكّل هوية الإمارات. وقال إيه آر رحمان: إنه شرف لي أن أؤلف مقطوعة موسيقية تعكس روح الإمارات. عندما طُلب مني تأليف أغنية «جمال»، شعرت بحماس كبير لأنها عن دولة الإمارات العزيزة على قلبي. لقد لمسني موضوع الأمل على الفور، فأنا أؤمن بقدرة الموسيقى على تهدئة القلوب، وغرس الشجاعة، وشفاء الناس في المواقف الصعبة. وأضاف: من خلال هذه الأغنية، أردت أن أذكر بأنه حتى في الأوقات الصعبة، يمكن للأمل أن يكون نبراساً ينير دروبنا. وقال الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة: إن «مهرجان الشيخ زايد» يشكّل المنصة الأنسب لتقديم هذا العمل، والأغنية تأتي تحية ثقافية لدولة الإمارات. وأضاف: نعتز بأن نكون جزءاً من مشروع يجسّد روح الوحدة والتقدم التي تميّز دولة الإمارات. من خلال «جمال»، نسعى لإبراز دور الفن والثقافة في التعبير عن قيم الوطن ونقلها إلى الأجيال المقبلة، إنها رسالة امتنان صادقة لدولة تُلهم وتمنح الأمل للملايين. وبعد تقديم الأغنية، تم الاحتفاء بـ إيه آر رحمان، بتقديم مقطع من أغنيته الشهيرة الحائزة على جائزة الأوسكار «جاي هو» من فيلم «المليونير المتشرد»، وسط عرض مذهل للألعاب النارية. وقد شكّل هذا التكريم لحظة استثنائية، إذ أصبح رحمان أول فنان هندي يُحتفى به بهذه الطريقة في واحد من أكبر المهرجانات التراثية والثقافية في الدولة. وقد شهدت الأمسية أيضاً عرضاً آسراً للمغنية وكاتبة الأغاني اللبنانية الأميركية ميسا قرعة، وأداءً مؤثراً لفرقة روح النور بقيادة خديجة رحمان، بالإضافة إلى عرض موسيقي حيوي لـ إيه آر رحمان على البيانو واستعراض الكاتاك. وستكون أغنية «جمال» متاحة على منصات إيه آر رحمان الرسمية، ما يجعلها متاحة للجمهور حول العالم.

