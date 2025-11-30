الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

أمين معلوف يفوز بجائزة أدبية مرموقة جديدة

أمين معلوف (الثالث من اليمين) يتسلم جائزة أدب اللغات اللاتينية في المكسيك
30 نوفمبر 2025 17:49

قال الكاتب الفرنسي اللبناني أمين معلوف إن العالم يعيش حاليا عصرا هو "الأكثر إثارة" في التاريخ، لكنه أيضا "مخيف أحيانا".
جاء ذلك خلال تسلمه جائزة أدبية مرموقة في المكسيك.
حصل مؤلف رواية "صخرة طانيوس"، التي فاز عنها سنة 1993 بجائزة "غونكور"، أبرز المكافآت للأعمال الأدبية باللغة الفرنسية، على جائزة أدب اللغات الرومانسية (اللغات اللاتينية) في افتتاح المعرض الدولي للكتاب الذي يستمر حتى السابع من ديسمبر في مدينة غوادالاخارا في غرب المكسيك، ويُعتبر أحد أهم معارض الكتب الناطقة بالإسبانية.
وأشادت لجنة التحكيم بمجموعة أعماله لقدرتها على "استكشاف تصدعات العالم الحديث وتهجيناته بوضوح تام".
بعد نيله الجائزة، أعرب أمين معلوف عن إعجابه بالتقدم التكنولوجي الذي يُمكّنه من الوصول إلى كل "معارف الكون" بسهولة، والمشاركة في المؤتمرات الدولية من غرفة نومه، أو رؤية أبنائه وأحفاده عبر مكالمات الفيديو في الطرف الآخر من العالم.
وقال "نعيش في عصر مُقلق، بل ومُخيف أحيانا"، ولكنه أيضا "أكثر العصور إثارة منذ فجر التاريخ".
ودعا إلى "اليقظة" و"الشعور بالمسؤولية" و"بالمصلحة العامة"، لأن التقنيات الجديدة "قد تُهدد السلامة الجسدية والعقلية للبشرية، أو حتى بقاءها".
وقال "نشهد سباق تسلح جديدا بأدوات آخذة في التطور"، و"أعلم أن هناك مخاطر فقدان السيطرة المرتبطة بالتقنيات الجديدة، سواء على صعيد الذكاء الاصطناعي الذي لا يُمكن التنبؤ بمستقبله ومستوى إتقانه، أو التقنيات الحيوية".
خلال الحفل، أشاد وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد بأمين معلوف، واصفا إياه بالمدافع عن "القيمة الهائلة للتعايش بين الثقافات" في وقت يهدد فيه "العنصريون" الحريات.
تُرفق الجائزة في غوادالاخارا بمكافأة مالية قدرها 150 ألف دولار أميركي.

المصدر: آ ف ب
أمين معلوف
جائزة أدبية
