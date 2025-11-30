«قمة بريدج» تطلق أمسيات «بريدج الترفيهية»

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار رؤيتها لتقديم تجربة متكاملة تجمع بين الإعلام والترفيه، تعلن «قمة بريدج 2025» عن إطلاق أمسيات «بريدج الترفيهية»، سلسلة من الأمسيات الحيّة التي تستضيف مجموعة من أبرز المبدعين ونجوم الترفيه في المنطقة، ضمن عروض مباشرة وتجارب إبداعية جديدة تُقام خلال أيام القمة من 8 إلى 10 ديسمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

تمثل أمسيات «بريدج الترفيهية» إضافة نوعية إلى برنامج القمة الذي يستقبل نحو 60 ألف مشارك من 132 دولة، ويضم أكثر من 300 جلسة و430 متحدثاً من رواد الإعلام والمحتوى والترفيه حول العالم، بما يمنح الحضور مزيجاً أوسع من الإبداع الحي والأفكار الجديدة والسرد الترفيهي.

تتضمن فعاليات أمسيات بريدج الترفيهية العرض الأول لبرنامج «ملك المعرفة» الذي يقدمه المؤثر وصانع المحتوى العربي الشهير حسن سليمان «أبو فلة»، أحد أبرز الأسماء في الفضاء الرقمي العربي بقاعدة جماهيرية تتجاوز 47 مليون مشترك على يوتيوب.

كما يقدّم الفنان الكوميدي المصري أحمد أمين تجربة ترفيهية خاصة عبر عرض ستاند أب كوميدي يعكس أسلوبه الساخر وحضوره المميز لدى الجمهور، وذلك ضمن جولة «مين أمين؟!» العالمية.

العرض العالمي الأول لبرنامج «ملك المعرفة» مع أبوفلة في قمة «بريدج» 2025

يقدّم أبو فلة برنامجه المباشر الجديد «ملك المعرفة»، في 8 ديسمبر، وهو تجربة تفاعلية جديدة من نوع المسابقات على مدار 60 دقيقة، تمزج بين الثقافة العامة وروح التحدي الجماهيري، وتحتفي بالعقل العربي وإبداع الشباب، وتنقل محتواه الرقمي إلى الجمهور مباشرة على أرض الواقع للمرة الأولى.

حسن سليمان «أبو فلة»

يتضمن برنامج «ملك المعرفة» 3 جولات متصاعدة في الصعوبة، تجمع بين أسئلة معرفية، مهام إبداعية، تحديات زمنية، ومشاركات من الجمهور. تبدأ المسابقة بمرحلة «خلّنا نحمّي» التي تختبر سرعة الاستجابة، وتتضمن من 5 إلى 7 أسئلة متعددة الخيارات، ثم 15 سؤالاً إقصائياً لكل سؤال 12 ثانية، تتناول مواضيع متنوعة كالتاريخ والعلوم والثقافة والجغرافيا والرياضة. تليها جولة «بدا الجد» القائمة على دقة الاختيار، وتتضمن 12 سؤالاً إجاباتها «صح» أو «خطأ» لكل سؤال منها 10 ثوانٍ للإجابة، وتتطلب معرفة عميقة في محاور الثقافة والتاريخ والعلوم والمنطق والأحداث العالمية. ثم المرحلة الثالثة وهي «شد حيلك» التي تتطلب مهارة التفكير تحت الضغط، وتشمل 10 أسئلة صعبة لكل سؤال منها 15 ثانية للإجابة، حتى يبقى متسابقان اثنان، يُطرح عليهما السؤال الأخير الذي يتوّج فيه الفائز بلقب «ملك المعرفة».

يمثل هذا العرض العالمي الأول في قمة «بريدج» تحوّلاً جذرياً في مسيرة أبو فلة من ظاهرة رقمية إلى فنان يتواصل مع الجمهور مباشرة، مقدماً نموذجاً جديداً في عالم «الترفيه المعرفي» يجمع بين التعليم والتفاعل الجماهيري.

تستضيف قمة «بريدج 2025» الفنان أحمد أمين ضمن جولته العالمية لعرضه الكوميدي الشهير «مين أمين؟!»، التي يخصِّص عائداتها لدعم مستشفى معهد الأورام في القاهرة، حيث يقدّم أمسية خاصة في 9 ديسمبر ضمن البرنامج الترفيهي للقمة.

أحمد أمين

ويقدّم العرض للجمهور تجربة حيّة تستند إلى مزيج فريد من السرد الكوميدي والرؤية الإنسانية التي ميّزت مسيرة أمين، ورسّخت مكانته كأحد أبرز الأصوات التي أعادت تعريف الكوميديا العربية عبر خطاب قريب من الناس، يعالج تفاصيل الحياة اليومية بذكاء وبساطة.

يأتي حضور أحمد أمين في القمة كجزء من جولته العالمية التي يقدّم خلالها أسلوبه المعروف بالمزج بين الكوميديا القائمة على الحكاية والرصد الاجتماعي، ما منحه قاعدة جماهيرية كبيرة على مختلف المنصات الرقمية. كما مكّنته بطولته لأول عمل أصلي على نتفليكس، «ما وراء الطبيعة»، من تعزيز حضوره الدولي وترسيخ موقعه كأحد الأصوات المؤثرة في المشهد الإبداعي العالمي.

يعكس العرض توجّه قمة «بريدج» في إبراز الثقافة والترفيه بوصفهما جزءاً رئيسياً من منظومة اقتصاد المحتوى العالمي، ويأتي ضمن برنامج ثقافي مصاحب يضم أكثر من 300 جلسة وفعالية تغطي قطاعات الإعلام والتقنية والترفيه.