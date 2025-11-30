الوجهات الترفيهية في أبوظبي تحتفي بـ«عيد الاتحاد» الـ54

أبوظبي (الاتحاد)



تحتفي أبوظبي بـ «عيد الاتحاد» الـ 54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر برامج وطنية وثقافية وتراثية وفنية، تقدمها مهرجانات الدولة، ووجهاتها التراثية والترفيهية، احتفالاً بالمناسبة في أجواء تعكس روح الاتحاد وتعزّز مشاعر الانتماء والولاء للوطن.



قيَم أصيلة

تنطلق اليوم احتفالات «مهرجان الشيخ زايد» في منطقة الوثبة بـ«عيد الاتحاد»، وتهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية والاعتزاز بالموروث الثقافي والقيم الإماراتية الأصيلة.

وتحت شعار «حياكم»، ينظم المهرجان خلال 3 أيام برنامجاً خاصاً في 1 و2 و3 ديسمبر.

ويشهد المهرجان عروضاً خاصة لقافلة «عيد الاتحاد»، وتضم الاحتفالات مجموعة من الفقرات المتتابعة، بينها الروبوتات، فرقة موسيقى شرطة أبوظبي، الفرق الحاملة لعلَم الإمارات، فقرات البوش والخيول، عروض الصقارين والسلوقي، الحِرفيين، مشاركات الأطفال، الفرق الدولية بالزي التراثي، والفرق الشعبية، إضافة إلى بالونات الهيليوم.

وعلى مدى 4 أيام تحتضن ساحات المهرجان عروضاً كبرى للألعاب النارية. كما تنظَّم عروض الدرون للطائرات من دون طيار، حيث ترسم التشكيلات الضوئية رموز الاتحاد ومعانيه في مشهد بصري يدمج بين التقنيات الحديثة والهوية الوطنية. وتترافق هذه العروض مع فقرات خاصة لـ«نافورة الإمارات» و«مسيرة الحضارات التفاعلية» التي تستعرض تنوع الثقافات المشاركة في المهرجان.

وتشهد «نافورة الإمارات» فعاليات خاصة لإطلاق 10 آلاف بالون بألوان علَم دولة الإمارات في 2 و3 ديسمبر.





روح الوحدة والفخر

يقدم «مهرجان أم الإمارات» في العين والظفرة برنامجاً خاصاً بـ«عيد الاتحاد»، عبر تجربة مفعمة بروح الوحدة والفخر، وباقة من الفعاليات الثقافية والتراثية التي تجمع الناس على حبّ الوطن، وتجسّد أسمى معاني الانتماء والاحتفاء بالهوية الإماراتية، بالإضافة إلى عرض للألعاب النارية التي تضيء سماء المدينتين بمشهد ساحر يجسّد مسيرة دولة الإمارات. ويستمتع زوّار المهرجان في العين بحفلٍ موسيقيٍ استثنائي يقدّمه نخبة من نجوم الإمارات.



«متحدين»

تحت شعار «متحدين»، يحتفي «قصر الوطن» بهذه المناسبة الغالية مع الجمهور. وهو المعلم الوطني الذي يجسّد الإرث الإماراتي الأصيل وقيمه الراسخة، المواكبة لرؤية الوطن نحو مستقبل مشرق. ويقدم «قصر الوطن» برنامجاً احتفالياً يحيي من خلاله موروث دولة الإمارات ومسيرتها المشرقة. وتتضمن الفعاليات عروضاً موسيقية، وفقرة العيالة التراثية، وعرضاً للصقور في الساحة الخارجية، مع تقديم الضيافة الإماراتية المتمثلة في التمر والقهوة العربية.

ويتيح «قصر الوطن» فرصة التعرف على كنوزه الثقافية المتنوعة بدءاً من مكتبة قصر الوطن، التي تضم مجموعة واسعة من الكتب والمراجع والوثائق، التي ترصد المسار الاجتماعي والثقافي لدولة الإمارات.

وتتواصل رحلة الزوّار عبر «بيت المعرفة»، الذي يقدم معرض «حبر من ذهب: رحلة عبر المخطوطات العربية والإسلامية»، ويضم مجموعة من المخطوطات النادرة والنماذج المميزة من فنون الخط والزخرفة والعلوم الإسلامية. ويبرز الدور التاريخي للمنطقة في إثراء المعرفة الإنسانية وتطوير الإرث الثقافي العالمي.





تجارب ثقافية

تستقبل «جزيرة ياس» ضيوفها ضمن احتفالية مميزة تمتد لأسبوع كامل بمناسبة «عيد الاتحاد»، وضمن مدنها الترفيهية العالمية ومعالمها النابضة بالحيوية، يمكن للضيوف الاستمتاع ببرنامج مميز يحفل بالتجارب الثقافية الإماراتية الأصيلة، والأجواء الترفيهية الاحتفالية والنشاطات العائلية.

وتشهد «ياس باي ووترفرنت»، الساعة 9:00 مساءً، يومي 1 و2 ديسمبر، انطلاق عروض الألعاب النارية لتضيء السماء في مشهد أخّاذ يعّزز ألق الأجواء الاحتفالية. وتسلط المنطقة التراثية الضوء على حقبة السبعينيات من خلال الحرف الإماراتية التقليدية، ويحتفي «الممشى الكلاسيكي» بذكريات الثمانينيات والتسعينيات عبر السيارات القديمة.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بعروض ثقافية تقدّمها «فرقة الإيقاعات الوطنية» و«تحية الصياد» إلى جانب عروض الصقارة.





محطات تراثية

وتستمتع العائلات بأجواء احتفالية ضمن المدن الترفيهية، منها فنون العيالة الأصيلة، الرسم بالحناء، فنون الخط، وحياكة السدو والسلال. وتقدم «عالم فيراري» أجواءً تزخر بالتشويق والمتعة بحضور فناني العيالة وعازفي الطبول، وتقدم «كلايم أبوظبي» يومي 1 و2 ديسمبر عروضاً لفنون الأداء التقليدية، مثل العيالة.

وتشهد «ياس ووتروورلد» أجواءً ترفيهية نابضة بالحيوية والتجارب المتميزة المستوحاة من التراث الإماراتي.

وتشهد «عالم وارنر براذرز» محطات الفنون الإبداعية، مع إقامة خيمة تقليدية تستضيف فنون الرسم بالحنة وحياكة السدو. وتنطلق احتفالات «سي وورلد» بأسلوب يحمل طابع الأجواء البحرية المتميزة مع فنون أداء جذابة.





«مسيرة الاتحاد»

ينظم «مهرجان الشيخ زايد» يوم 4 ديسمبر «مسيرة الاتحاد» وهي إحدى أبرز الفعاليات الجماهيرية التي تشكّل تعبيراً وطنياً حافلاً يجدد فيه أبناء الوطن، العهد والولاء للقيادة الرشيدة، ويؤكدون اعتزازهم بالجذور والهوية.





3 فصول

يقدم «قصر الوطن» ضمن احتفالاته بـ«عيد الاتحاد» عرضاً للمؤثرات الصوتية والضوئية على الواجهة الرئيسة للقصر، يومياً عند الساعة 6:30 مساءً، حيث يتيح للزوّار الاستمتاع بلوحاته التي تروي قصة الدولة في 3 فصول، تتناول الماضي والحاضر والرؤية المستقبلية للأمة. ويتيح العرض فرصة التأمل في مسيرة تطوّر الدولة بطريقة تعزّز من قيم «عيد الاتحاد».