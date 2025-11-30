حسين الجسمي يحتفي بـ «عيد الاتحاد» الـ54 في خورفكان

أبوظبي (الاتحاد)

أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي أمسية وطنية استثنائية على مدرج خورفكان بمناسبة «عيد الاتحاد» الـ54، وسط حضور جماهيري لافت.

جمع الحفل بين روح الاحتفال الوطني ودفء الأجواء العائلية، وقدم الجسمي باقة من أعماله الوطنية والعاطفية، ما بين جديد وقديم.

وقال "أشكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والقائمين على مدرج خورفكان على هذا التنظيم الراقي والاهتمام الكبير. هذه الليلة لها مكانة خاصة في قلبي، وسأظل أعتز بها دائماً".

وقد شارك الجسمي في هذه الأمسية الغنائية الفنان فؤاد عبد الواحد، ضمن برنامج الحفل الذي جمع محطات فنية متنوعة واحتفالية متميزة تحت سماء خورفكان.