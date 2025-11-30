الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

حسين الجسمي يحتفي بـ «عيد الاتحاد» الـ54 في خورفكان

حسين الجسمي
30 نوفمبر 2025 21:31

أبوظبي (الاتحاد)

أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي أمسية وطنية استثنائية على مدرج خورفكان بمناسبة «عيد الاتحاد» الـ54، وسط حضور جماهيري لافت.
جمع الحفل بين روح الاحتفال الوطني ودفء الأجواء العائلية، وقدم الجسمي باقة من أعماله الوطنية والعاطفية، ما بين جديد وقديم.

وقال "أشكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والقائمين على مدرج خورفكان على هذا التنظيم الراقي والاهتمام الكبير. هذه الليلة لها مكانة خاصة في قلبي، وسأظل أعتز بها دائماً".
وقد شارك الجسمي في هذه الأمسية الغنائية الفنان فؤاد عبد الواحد، ضمن برنامج الحفل الذي جمع محطات فنية متنوعة واحتفالية متميزة تحت سماء خورفكان.

حسين الجسمي
عيد الاتحاد
خورفكان
