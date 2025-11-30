الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مقتل طيّار إثر اصطدام طائرتين في الجو

العثور على الطائرة المنكوبة قرب سيدني
30 نوفمبر 2025 22:46

اصطدمت طائرتان خفيفتان في الجو أثناء تحليقهما ضمن تشكيل على أطراف سيدني، اليوم الأحد، ما أدى إلى تحطّم إحداهما ومقتل طيّارها، بحسب ما أعلنت السلطات.
وعثر عناصر الإنقاذ على جثة الطيار في أحراج قرب المطار في ضاحية ويدربرن في جنوب غرب سيدني، بحسب ما أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز.
وأفادت في بيان بأنه "تم إبلاغ الشرطة بأن طائرتين خفيفتين اصطدمتا في الجو قبل أن تتحطم إحداهما في منطقة أحراج قريبة".
وأضافت "عثرت أجهزة الطوارئ على جثة الطيار الذي يُعتقد بأنه الوحيد الذي كان على متن الطائرة".
وأوضحت الشرطة أن "الطائرة الثانية هبطت بسلام في المطار ولم يتعرّض الطيار إلى أي إصابات".
وذكر مكتب سلامة النقل الأسترالي بأنه يحقق في حادث تصادم بين طائرتين بمقعدين ومحرك واحد من طراز "فان آر في-7".
وقال، في بيان، إنه "كما أُبلغ مكتب سلامة النقل الأسترالي، كانت الطائرتان ضمن تشكيل يضم أربع طائرات كان عائدا إلى البر في مطار ويدربرن عندما وقع الاصطدام".
وأضاف بأن "إحدى الطائرتين اللتين اصطدمتا هبطت بسلام لكن الأخرى تحطّمت وتعرّض الطيار إلى جروح أودت بحياته".

