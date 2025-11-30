الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
شيخة الجابري تكتب: غداً عيد بلادي

شيخة الجابري تكتب: غداً عيد بلادي
1 ديسمبر 2025 02:33

تحتفل الصبيّة الجميلة حبيبتنا بعيدها المتجدِّد كل عام، ترفلُ فيه بأثواب الرفعةِ والعزّة والكرامة، والمركز الأول المعتاد، غداً يوم عيدٍ يختلف عن كل الأعياد، إنه عيد قلوبنا وفرحتنا بوطننا، وطن المجد، وطن زايد والقادة الأوفياء الأنقياء الذين نبادلهم الحُب بِحُب، والوفاء بوفاء، والعمل المخلص بالجد والاجتهاد الذي يذهب بهذا الوطن نحو المزيد من النجاحات والإنجازات العظيمة.
أربعةٌ وخمسون عاماً من النهضة الشاملة، ومن التجدّد والتفرّد ومن العمل الوطني الخالص، غداً نحتفلُ بالإمارات وطن الحبّ والسلام، والتعايش والوئام، أرضٌ يعشقها الذين يعيشون بيننا، وبهم تجمعنا الإنسانية والمودّة والرحمةُ تلك القيم التي زرعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، ومضى على طريقه أبناؤه المخلصون.
الإمارات التي نهوى، وطننا الذي نُحب، عندما نتحدث عنه تُعجزنا الكلمات، وتخوننا الحروف، الشمسُ والظّل، والفَيْ والضّيُّ، المدى والصدى، والأمان والإيمان، المسافات والحكايات، والزمن القديم الذي رحل ونتعلقُّ بأيام الحب فيه، منذ أن كان الزمان كانت الإمارات وستبقى الروح والقلب، والحب الأصيل.
الإمارات التي ألهمت العالم معنى الاتحاد والتآلف والقلب الواحد، والقائد الاستثنائي الذي أثار دهشة العالم بمنجزاته وأفكاره واستراتيجياته ونظرته الثاقبة التي جعلت من وطنه مضربَ المثل في التفوق في مجالات العمل والحياة بمختلف تسمياتها وأشكالها، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القائد المُلهم، رجلٌ يقف له العالم محبّةً وتقديراً وإعجاباً بكل ما قدّم لوطنه وأمته من دعم وبناء. إنّ مبادرات سموّه في شتى بقاع الأرض هي مضرب المثل في العناية بالإنسان أينما حلّت به قدم.
غداً عُرس بلادي، نحتفل فيه بافتتاح متحف المؤسس القائد والوالد الشيخ زايد بن سلطان «طيّب الله ثراه»، في ملحمة وطنية تتغنّى الكلمة بمآثر الراحل الكبير، وتشدو للمستقبل الواعد لوطن يسابق الزمن من أجل الوصول إلى ما لم يصل إليه الآخرون من قفزات نموٍّ في شتى المجالات بخاصة التكنولوجية منها، التي هيَ لغة العصر، وعنوان التقدّم.
ومع الاحتفال بالوطن هلّت بشائر الخير على المواطنين وعمّت الفرحة المنازل والقلوب بعد الإعلان عن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واعتماد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حزمة المنافع السكنية الجديدة، وسداد ديون المواطنين المتعثرين مادياً.
كلُّ هذا الفرح يهطلُ في بلادي، زادها الله رفعةً ومجداً وعزّة، وحفظ قيادتها وحكومتها وشعبها، ودامَ عزُّ الإمارات.

