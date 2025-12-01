أصحاب الهمم يُنشدون للوطن بروح إماراتية خالصة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة زايد لأصحاب الهمم عملاً فنياً وطنياً مؤثراً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، قدّمه منتسبو الهيئة من مختلف فئات أصحاب الهمم، تعبيراً عن حبّهم الصادق للوطن وولائهم لقيادته الرشيدة، وتأكيداً لدورهم الأصيل في المشاركة الوطنية وترسيخ قيم الاتحاد.

ويأتي هذا العمل الوطني ليجسّد مكانة أصحاب الهمم كشريك رئيس في الاحتفالات والمناسبات الوطنية، وليعكس رسالتهم في التعبير عن مشاعر الفخر والانتماء من خلال الإبداع الفني.

وحملت الأغنية كلمات نابضة بروح الإمارات، ممزوجة بمعاني العطاء والتسامح والوحدة التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها.

وتضمّن العمل الفني كلمات تعبّر عن حب الوطن وإنجازاته، وتسلّط الضوء على قيم الاتحاد والتسامح والعطاء، فيما شارك منتسبو الهيئة في تسجيل العمل وإظهار طاقتهم الإبداعية من خلال الأداء، والتجهيزات الفنية، والمساهمة في الإنتاج.

وتواصل الهيئة بهذا الإنتاج حضورها الوطني المتميز، بعد نجاح فعالية «مسيرة وطن» لقطع 54 مليون خطوة مع حمل علم الدولة بطول 1200 متر من حياكة منتسبيها أصحاب الهمم، والتي نظمتها بمشاركة واسعة من مختلف فئات وأفراد المجتمع، في تجسيد لروح التلاحم الوطني وترسيخ قيم الهوية والانتماء، تأكيداً لدورها في دعم وتمكين أصحاب الهمم وإشراكهم في كل ما يعبر عن عشق الوطن.

وأكدت الهيئة من خلال هذا العمل أن الاحتفال بعيد الاتحاد ليس مجرد مناسبة وطنية، بل هو تجديدٌ للعهد والوعد بأن يبقى أصحاب الهمم جزءاً من مسيرة الوطن، وشركاء في صناعة الفرح الوطني، وحملة لرسالة الاتحاد وقيمه الراسخة.

وبهده المناسبة، رفعت هيئة زايد لأصحاب الهمم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54.

وقالت: نحتفي اليوم بما حققته دولة الإمارات من إنجازات وريادة بفضل رؤية قيادتها الحكيمة، التي جعلت من تمكين الإنسان نهجاً ثابتاً ومساراً مستداماً للتنمية. ويسعدنا أن نقدّم هذا العمل الفني الوطني الذي شارك فيه أبناؤنا من أصحاب الهمم لتجسيد حبهم العميق للوطن واعتزازهم بالاتحاد، مؤكدين أن أصحاب الهمم جزء أصيل من قصة النجاح الإماراتية، وشركاء في صناعة مستقبلها المزدهر.

ويقدّم هذا العمل الوطني رسالة محبة وولاء لدولة الإمارات، ويجدّد العهد على مواصلة مسيرة التمكين والدمج، وتعزيز حضور أصحاب الهمم في كل مناسبة تحتفي بتاريخ الإمارات وإنجازاتها وطريقها نحو المستقبل.