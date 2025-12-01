دبا الحصن تحتفل بـ«عيد الاتحاد الـ 54» بمسيرة بحرية

الشارقة (الاتحاد)



في إطار احتفالاتها بـ «عيد الاتحاد الـ 54»، استكملت منطقة دبا الحصن الفعاليات الخاصة بالمناسبة التي يعتز بها كل إماراتي وكل مقيم على أرض الإمارات.

وبتنظيم نادي الشارقة الدولي للرياضيات البحرية وجمعية دبا الحصن لصيد الأسماك وهيئة الشارقة للثروة السمكية، انطلقت مسيرة بحرية مساء 29 نوفمبر، مع تضمين العروض التراثية والأناشيد تحتفي بالإمارات ووحدتها وقوتها القائمة على التعدد الثقافي.

ورفعت القوارب البحرية علم الإمارات واجتمع المشاركون تحت لواء العلم، في أجواء مبهجة ذكرت بعظمة إرث الماضي وتميز الحاضر، فيما جدّد الحضور ولاءهم وانتماءهم واستعادوا ذكريات طويلة للاحتفالات المختلفة، التي تكتسب تميزاً عاماً بعد آخر.

وتملك دبا الحصن ألقاً تاريخياً وإرثاً ضارباً في القدم، بما تملك من تاريخ طويل، وطبيعة ساحلية تجعلها وجهة سياحية مميزة.