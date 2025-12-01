"مرصد الختم" يوثق انقسام المذنب "C/2025 K1" إلى ثلاث أنوية

نجح مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي في توثيق تشظّي المذنب C/2025 K1 إلى عدة أنوية أبرزها (A) و(B) و(C)، بعد رصده على مدار عدة أيام متتالية في نوفمبر 2025.

وأجرى المرصد أرصاداً فلكية دقيقة للقطعتين B وC وأرسل النتائج إلى الاتحاد الفلكي الدولي، ليصبح بذلك أول مرصد عربي يوثق هذه الأجزاء بالتصوير والقياسات الفلكية.

وكان المذنب قد أثار اهتمام الراصدين والخبراء بعد أن فاجأهم بانقسامه إلى أجزاء متعددة، حيث سُجّل أول انقسام بتاريخ 10 نوفمبر بظهور نواتين، ثم أمكن رصد ثلاث أنوية يوم 13 نوفمبر، ويُرجَّح أن الانقسام حدث بعد مرور المذنب بالقرب من الشمس في 8 أكتوبر الماضي، إذ أدى ازدياد نشاطه إلى حدوث التشظي، وقد اكتُشف المذنب في شهر مايو الماضي عبر شبكة تلسكوبات "أطلس".

وحظي هذا التشظي بمتابعة واسعة من عدة مراصد عالمية تابعت مراحل تجزؤ المذنب بشكل مستمر، وظهرت تحليلات عديدة حول تطور حركة أجزائه وتأثرها بالرياح الشمسية والضغط الشمسي الذي أدى إلى الانقسامات الحالية.

وقام مركز الكويكبات الصغيرة التابع للاتحاد الفلكي الدولي بإضافة نواة المذنب الثانية والثالثة كأجرام مستقلة عن النواة الرئيسية، ومنحهما الرمزين C/2025 K1-B وC/2025 K1-C وبات من الضروري على الراصدين تحديد النواة التي يتم رصدها عند إرسال القياسات الفلكية.

واستجابة لذلك، أجرى مرصد الختم الفلكي أرصادًا قياسية (Astrometry) للأنوية الثلاثة وحدد مواقعها في السماء بدقة عالية، وأرسل النتائج إلى الاتحاد الفلكي الدولي للمساهمة في تنقيح مدار المذنب.