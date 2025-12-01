أبوظبي (وام)



«نفتخر بك يا وطن»، عنوان الأغنية الرسمية لعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعبّر كلماتها عن روح الفخر الوطني والتلاحم بين أبناء الوطن وقيادته والإيمان بالقيم التي قامت عليها الدولة مثل السلام والتسامح والوئام، وتُقدم الأغنية ضمن الاحتفال الرسمي لعيد الاتحاد الـ 54، وهي من كلمات عارف الخاجة، وتلحين محمد الأحمد، ملحن الوطن، وتقدمها مجموعتا كورال الإمارات، وأطفال الإمارات، ومن كلماتها:

بالمعزّة نفتخر بك يا وطن

بالمعزّة نفتخر بك يا وطن

بالمعزّة نفتخر بك يا وطن

بالمعزّة نفتخر بك يا وطن

نجمنا عالي على مر الزمن

في الرخا سادة وسادة في المِحَن

خلف قايدنا.. خلف قايدنا معا نمشي معاً

بالمعزّة نفتخر بك يا وطن

سنجمع الكلام من منابت الشجر

ونرفع البلاد... كي تلامس القمر

ونجمع البحور والطيور والدرر

وبيتنا... موحّد يشدو على الوطن

سنجمع الكلام من منابت الشجر

ونرفع البلاد... كي تلامس القمر

ونجمع البحور والطيور والدرر

وبيتنا... موحد يشدو على الوطن

بالمعزّة نفتخر بك ياوطن

بالمعزّة نفتخر بك ياوطن

دارنا جنة ومرسى للسلام

والتسامح والمحبة والوئام

والحضارة تختصر كل الكلام

بالمعزّة نفتخر بك يا وطن

بالمعزة نفتخر بك يا وطن