مع اشتداد المنافسة.. سامسونج تكشف عن أول هاتف ثلاثي الطي

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الثلاثاء عن أول هاتف ذكي ثلاثي الطي في محاولة لتعزيز موقعها في قطاع من سوق الهواتف من المتوقع أن تشتد فيه المنافسة.



ويمثل طرح هاتف (جالاكسي زد تراي فولد) خطوة من سامسونج لترسيخ موطئ قدم لها في فئة تحقق فيها الشركات الصينية تقدماً كبيراً، رغم أن محللين يقولون إن الأجهزة القابلة للطي لن تحقق انتشاراً واسعاً في الوقت الراهن بسبب ارتفاع أسعارها والتحديات التي تعوق الإنتاج.





ويبلغ سعر الهاتف نحو 3.59 مليون وون (2440.17 دولار) ويمكن فرده ليتحول إلى شاشة عرضها 253.1 مليمتر (10 بوصات) مكونة من ثلاث لوحات، وهو أكبر بنحو 25 بالمئة من أحدث هواتف سامسونج القابلة للطي جالاكسي زد فولد 7.



ويضم الجهاز أكبر بطارية في فئة هواتف سامسونج الرائدة ويدعم تقنية الشحن فائق السرعة التي تتيح شحن الهاتف إلى 50 بالمئة خلال 30 دقيقة.



