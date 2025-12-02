الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مع اشتداد المنافسة.. سامسونج تكشف عن أول هاتف ثلاثي الطي

مع اشتداد المنافسة.. سامسونج تكشف عن أول هاتف ثلاثي الطي
2 ديسمبر 2025 08:31

 كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الثلاثاء عن أول هاتف ذكي ثلاثي الطي في محاولة لتعزيز موقعها في قطاع من سوق الهواتف من المتوقع أن تشتد فيه المنافسة.

ويمثل طرح هاتف (جالاكسي زد تراي فولد) خطوة من سامسونج لترسيخ موطئ قدم لها في فئة تحقق فيها الشركات الصينية تقدماً كبيراً، رغم أن محللين يقولون إن الأجهزة القابلة للطي لن تحقق انتشاراً واسعاً في الوقت الراهن بسبب ارتفاع أسعارها والتحديات التي تعوق الإنتاج.

 

أخبار ذات صلة
سام ألتمان يصف جهاز الذكاء الاصطناعي الجديد… ما التفاصيل؟
سامسونج تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي

ويبلغ سعر الهاتف نحو 3.59 مليون وون (2440.17 دولار) ويمكن فرده ليتحول إلى شاشة عرضها 253.1 مليمتر (10 بوصات) مكونة من ثلاث لوحات، وهو أكبر بنحو 25 بالمئة من أحدث هواتف سامسونج القابلة للطي جالاكسي زد فولد 7.

ويضم الجهاز أكبر بطارية في فئة هواتف سامسونج الرائدة ويدعم تقنية الشحن فائق السرعة التي تتيح شحن الهاتف إلى 50 بالمئة خلال 30 دقيقة.

المصدر: وكالات
سامسونج
الهواتف
الهواتف الذكية
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
اليوم 00:58
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
علوم الدار
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
اليوم 00:55
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
اليوم 00:31
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
الأخبار العالمية
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
اليوم 00:24
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
الرياضة
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
اليوم 00:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©