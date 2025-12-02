الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

صور.. بيع قطع فنية من الشوكولا في مزاد خيري

صور.. بيع قطع فنية من الشوكولا في مزاد خيري
2 ديسمبر 2025 16:19

بيعت قطع فنية مصنوعة من الشوكولا وتحمل توقيع بعض أشهر صانعي الحلوى في مزاد نُظّم في العاصمة الفرنسية باريس.

وحقق المزاد، الذي أُقيم الاثنين بمبادرة من الحلواني الشهير بيار إيرميه، أكثر من 100 ألف يورو، وستُخصَّص عائداته لجمعية خيرية تُعنى بمساعدة الأطفال المصابين باللوكيميا، بحسب ما كشفت دار آركوريال للمزادات.

أخبار ذات صلة
رينارد: كأس العرب فرصة جيدة للسعودية قبل المشاركة في «المونديال»
«الوطني الاتحادي» يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع الجمعية الوطنية الفرنسية

وتضمّن المزاد مجموعة من الحلويات الابتكارية، من بينها ساعة من الشوكولا، وباقة ورد بالشوكولا، وقطعة تحتوي على 495 بيضة شوكولا.

ووفقاً لإيرميه، فإن جميع القطع قابلة للأكل، حتّى لو أنها صنعت بغرض عرضها.

المصدر: آ ف ب
باريس
فرنسا
قطع فنية
مزاد خيري فني
الشوكولاتة
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
اليوم 00:58
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
علوم الدار
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
اليوم 00:55
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
اليوم 00:31
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
الأخبار العالمية
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
اليوم 00:24
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
الرياضة
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
اليوم 00:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©