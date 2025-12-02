صور.. بيع قطع فنية من الشوكولا في مزاد خيري

بيعت قطع فنية مصنوعة من الشوكولا وتحمل توقيع بعض أشهر صانعي الحلوى في مزاد نُظّم في العاصمة الفرنسية باريس.

وحقق المزاد، الذي أُقيم الاثنين بمبادرة من الحلواني الشهير بيار إيرميه، أكثر من 100 ألف يورو، وستُخصَّص عائداته لجمعية خيرية تُعنى بمساعدة الأطفال المصابين باللوكيميا، بحسب ما كشفت دار آركوريال للمزادات.

وتضمّن المزاد مجموعة من الحلويات الابتكارية، من بينها ساعة من الشوكولا، وباقة ورد بالشوكولا، وقطعة تحتوي على 495 بيضة شوكولا.

ووفقاً لإيرميه، فإن جميع القطع قابلة للأكل، حتّى لو أنها صنعت بغرض عرضها.