«مهرجان أم الإمارات» يزهو في «عيد الاتحاد»

أبوظبي (الاتحاد)

يشهد «مهرجان أم الإمارات» اليوم، في مدينة العين والظفرة، تجربة مفعمة بروح الوحدة والفخر، احتفالاً بـ «عيد الاتحاد» الـ 54 لدولة الإمارات، ويقدم فعاليات ثقافية وتراثية تجمع الناس على حب الوطن وتُجسّد أسمى معاني الانتماء والاحتفاء بالهوية الإماراتية، كما يشهد برنامجاً يجمع بين الفنون والعروض الوطنية المتميزة، ومنها عرض الطائرات الجوي بأعلام الإمارات، ويختتم بعرض مذهل للألعاب النارية تضيء سماء العين والظفرة بمشهد ساحر يجسّد مسيرة الدولة ووحدتها، لتتحوّل أرجاء المهرجان إلى لوحة مفعمة بروح الوطن والفخر والانتماء.



فوق الخيال

وتختتم، اليوم، فعاليات «مهرجان أم الإمارات» في العين والظفرة، الذي تنظّمه «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، بالتعاون مع شركة «براغ»، حيث يشهد تجارب استثنائية وأنشطة تفاعلية تحت شعار «فوق الخيال»، رسّخت حضوره كأحد أبرز الفعاليات العائلية والترفيهية في دولة الإمارات، مقدّماً فعاليات غنية ومتنوعة تمزج بين المتعة، الثقافة، والفنون، مع التركيز على استقطاب العائلات والأطفال ضمن أجواء نابضة بالحياة.



عروض موسيقية

على المنصة الرئيسة، يستعد المهرجان اليوم لتقديم عروض فنية تحتفي بالتراث الإماراتي وبقيمة الوحدة الوطنية، احتفالاً بـ «عيد الاتحاد» الـ 54، بمشاركة الفنانين عيضة المنهالي وأريام، حيث يقدمان مجموعة من أشهر أغانيهما التي تحتفي بالهوية الإماراتية، ضمن ليلة موسيقية واعدة لعشاق الطرب الأصيل، إلى جانب نخبة من فرق الفنون الشعبية التي تؤدي استعراضات فنون الأداء التقليدية، وعروض شعرية تجمع بين الطابع الشعبي والتراث الموسيقي الخليجي والعربي.



ألعاب مستحدثة

وسّع «مهرجان أم الإمارات» في كل من العين والظفرة، من خيارات الألعاب عبر استحداث مجموعة جديدة من الأنشطة التي تناسب مختلف الأعمار في منطقة «ألعاب المهرجان» - Carnival Rides، وتضمّن الألعاب الكلاسيكية مثل البالون والأرجوحة ولعبة العجلة الدوارة، وصولاً إلى ألعاب تم تصميمها خصيصاً للأطفال الأصغر سناً.

وقد صُمّمت منطقة الألعاب لتقدم مساحة آمنة وحماسية، حيث يجد الزوّار ما يناسب اهتماماتهم في أجواء تفاعلية تعزز روح المرح العائلي.



تجارب إبداعية

يقدم المهرجان في كل من العين والظفرة تجارب إبداعية وتفاعلية تُلهِم الأطفال، ومجسّمات فنية آسرة، وعروضاً حيّة وورش عمل تفاعلية وفقرات ترفيهية منوّعة تقدّمها نخبة من المبدعين من الساحتين الإقليمية والعالمية. إلى جانب مجموعة مميزة من جولات الكرنفال النابضة بالحياة، بما فيها لعبة «كابتن هوك» المفضّلة لدى العائلات، إلى جانب باقة متنوعة من الألعاب التفاعلية والمناطق الإبداعية المخصّصة للصغار.



الأركيد

منطقة «الأركيد» من الفعاليات المستحدثة في المهرجان، حيث تضم عالماً من الألعاب المصمّمة للمرح والمغامرات، ما يجعلها وجهة مثالية للعائلات. حيث يمكن للزوّار خوض تجربة المجرة والتجارب الكونية، وألعاب الطاولة، وألعاب الفيديو والبلاي ستيشن، وجميعها تم تصميمها بلمسة مستوحاة من عالم الفضاء، لخوض تجارب مليئة بالتحدي والمنافسة.



المتاهة

في «متاهة الاحتمالات»، يستمتع الزوّار بخوض تحدّ سريع ومشوق، بحيث يكون أمامهم دقيقان فقط لإيجاد طريق الخروج من المتاهة.

داخل المتاهة يواجهون مطارات ومنحنيات غير متوقعة وألغازاً تحتاج إلى التفكير السريع.



بيت نطاطي

يحتضن المهرجان هذا العام «بيغ باونس أرابيا»، أكبر بيت نطاطي متنقّل في العالم، ليكون أحد أبرز محطات الحدث التي تستقطب العائلات والأطفال. حيث يتمكن الزوار من الاستمتاع بمسارات القفز، المنازل المطاطية، وأطول الزحاليق الهوائية، بالإضافة إلى مناطق الكرات الممتعة التي تقدم تجارب مليئة بالطاقة والحيوية.



بركة الكرات

منطقة مليئة بالحيوية والمرح، تم تصميمها على شكل بركة كبيرة مليئة بالكرات، تمكن الأطفال عيش أجواء من اللعب والمرح طوال اليوم.



نكهات عالمية

أعاد المهرجان هذا العام تطوير منطقة المأكولات والمشروبات لتقدم مزيجاً من المطاعم الإماراتية والعالمية، مع إضافة مفاهيم جديدة تضم مأكولات مبتكرة تناسب جميع الأذواق. وتتميز المنطقة بديكورات حديثة ومساحات جلوس عائلية توفر تجربة استثنائية للزوّار.



أفلام في الحديقة

يشهد «مهرجان أم الإمارات» في الظفرة، منطقة مخصصة للفنون والحِرف اليدوية الإماراتية، وتضمّن عروض حيّة تنقل للأجيال مهارات هذه الحرف، إلى جانب فعالية «أفلام في الحديقة»، التي تقدم باقة من الأفلام السينمائية المتميزة عبر شاشة سينمائية في الهواء الطلق.



ينتقل «مهرجان أم الإمارات» إلى العاصمة أبوظبي ليواصل تقديم تجارب «فوق الخيال» خلال الفترة من 10 ديسمبر 2025 حتى 4 يناير 2026، تمزج بين العروض الفنية، والفعاليات الترفيهية، والأنشطة العائلية التي تجمع بين التشويق والمرح.