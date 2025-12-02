الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
عرض جوي مبهر في سماء دبي احتفاءً بعيد الاتحاد الـ54

2 ديسمبر 2025 20:30

تميزت احتفالات عيد الاتحاد الـ 54 في دبي بتجربة استثنائية شهدت استعراضاً جوياً نفذه 10 من محترفي القفز بالمظلات، في عرض مصمم خصيصاً لهذه المناسبة، حيث قاد الرياضي الإماراتي أحمد الشحي هذا العرض الفريد الذي حمل خلاله المشاركون علم الإمارات في تشكيل جوي يجسد قيم الفخر والانتماء وروح الوحدة، ويعكس مكانة دبي كمدينة عالمية تحتضن الفعاليات النوعية.
وجاء تنظيم هذا الاستعراض، في إطار برنامج احتفالات عيد الاتحاد في دبي، من قبل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالشراكة مع "سكاي دايف دبي"، ليشكل لوحة هوائية احتفالية تعبر عن مسيرة الإمارات وإنجازاتها التاريخية، وتوثق ارتباط شعبها بقيم الاتحاد والتلاحم الوطني.
ويأتي هذا الحدث ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية التي تشهدها دبي بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، وتشمل فعاليات تراثية وثقافية وفنية وترفيهية تستمر حتى الثالث من ديسمبر، لتمنح الجمهور من المواطنين والمقيمين والزوار تجارب احتفالية تعكس الهوية الوطنية وتبرز مظاهر الفرح والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية على القلوب.

عيد الاتحاد
المصدر: وام
عرض جوي
عيد الاتحاد
سماء دبي
الإمارات
دبي
احتفالات عيد الاتحاد
