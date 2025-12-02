الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«رالي مسار 71» يجمع عشّاق السيارات القديمة احتفاءً بـ«عيد الاتحاد الـ54»

«رالي مسار 71» يجمع عشّاق السيارات القديمة احتفاءً بـ«عيد الاتحاد الـ54»
2 ديسمبر 2025 20:15

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
عيد الاتحاد
تابع التغطية كاملة

اختتم نادي الشارقة للسيارات القديمة مساء أمس الدورة الثالثة من فعالية «رالي مسار 71» التي نظّمها احتفاءً بـ«عيد الاتحاد» الرابع والخمسين في لوحة وطنية جمعت بين شغف السيارات القديمة وروح الانتماء للوطن.
شهد الرالي مشاركة 130 مشاركاً من دولة الإمارات ودول الخليج توافدوا بسياراتهم القديمة من مختلف الأنواع والموديلات ليخوضوا رحلة استثنائية تعرّفوا خلالها على أبرز معالم الشارقة الطبيعية والسياحية.
وامتدّ المسار هذا العام عبر خمس محطات رئيسة عكست تنوّع الطبيعة في الإمارة حيث انطلق الرالي من نقطة التجمع الأولى في نادي الشارقة للسيارات القديمة باتجاه واحة البداير بمنطقة المدام.
ومن هناك بدأت رحلة المشاركين عبر دروبٍ جسّدت جمال إمارة الشارقة وتنوّع تضاريسها متوجّهين نحو الحدائق المعلّقة في مدينة كلباء ثم إلى المدرج الروماني في خورفكان الذي شكّل محطة تصوير خلّابة وثّقت لحظات الرالي في مشهد جمع بين البحر والجبل.
بعد ذلك واصل المشاركون رحلتهم نحو دبا الحصن قبل أن يختتموا المسار في مقرّ نادي الشارقة للسيارات القديمة حيث أُقيمت الفعالية الختامية وتمّ توزيع الجوائز وسط أجواء وطنية عبّرت عن الفخر بالهوية الإماراتية والولاء للقيادة الرشيدة.
ولم يكن «رالي مسار 71» مجرّد استعراض للسيارات القديمة بل كان رحلة توثّق إرث الإمارات وتحتفي بتاريخها وتجمع بين متعة القيادة واستكشاف جمال الشارقة وروح الاحتفال ب «عيد الاتحاد» في نسخته ال 54.

الشارقة
السيارات القديمة
نادي الشارقة للسيارات القديمة
عيد الاتحاد
احتفالات عيد الاتحاد
الإمارات
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
اليوم 00:58
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
علوم الدار
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
اليوم 00:55
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
اليوم 00:31
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
الأخبار العالمية
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
اليوم 00:24
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
الرياضة
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
اليوم 00:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©