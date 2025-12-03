علم الإمارات فوق القمّة

دبي (وام)



رفع فريق مبادرة «عَلَمُنا فوق القمّة»، التي تحمل شعار «من الكثبان الرملية إلى القمم الثلجية»، عَلَم الإمارات فوق إحدى قمم جبال الألب الفرنسية في منطقة فالتورانس، وذلك تزامناً مع احتفالات عيد الاتحاد الـ54. وضمّ الفريق 10 مشاركين من نخبة متزلجي الإمارات، ممن خضعوا لبرنامج تدريبي متكامل مكّنهم من التعامل مع طبيعة المسار الثلجي وظروف المرتفعات العالية، ليشكّل صعودهم إلى القمة ورفعهم لعَلَم الدولة، وصورة «زايد وراشد» لوحة وطنية، عبّروا من خلالها عن فخرهم بتمثيل وطنهم في واحدة من أشهر السلاسل الجبلية في العالم.