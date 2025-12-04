آمال المثلوثي في «منار أبوظبي» ديسمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد معرض «منار أبوظبي»، لاستضافة الفنانة العالمية آمال المثلوثي، لإحياء حفل موسيقي في جزيرة الجبيل 20 ديسمبر المقبل.

ويأتي الحدث الذي يُقام بتنظيم «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، ضمن برنامج «منار أبوظبي الغني» والمتنوع، والذي يعد محوراً رئيساً لمبادرة «أبوظبي للفن العام»، بما يعكس الالتزام المستمر بتعزيز المشهد الحضري للعاصمة الإماراتية من خلال الأعمال الفنية العامة وإتاحة الفنون للجمهور في المساحات المفتوحة.اكتسبت آمال شهرتها بصوتها الآسر وحضورها المسرحي المعبّر، حيث يأخذ حفلها الجمهور في رحلة صوتية ثرية تمزج فيها بين التراث والابتكار الفني المعاصر. ومنذ انطلاقتها عام 2011، رسخت آمال مكانتها كفنانة رائدة، متعاونة مع أسماء عالمية بارزة مثل فالغير سيغيردسون، وتريكي، وباربرا برافي، وبشار مار خليفة، وفيتالِك، وآسيد أراب. ويحظى الجمهور خلال الحفل بتجربة فريدة تأخذه في جولة ضمن أحدث ألبوماتها MRA، وهو عمل موسيقي يجمع بين البوب والموسيقى العالمية والإلكترونية، مشكلاً بياناً احتفائياً بالإبداع النسائي، ويضم فريقاً كاملاً من المتعاونات. ويمزج الألبوم بين موسيقى التراب الإفريقية، والباتوكادا، والريغيتون العربي، والهيب هوب، والدرَم آند بَيس، مصحوباً بكلمات قوية وملهمة تجعل من عروضها الحيّة تجربة غامرة لا تُنسى.

ويأتي عرض آمال ضمن البرنامج العام للنسخة الثانية من معرض «منار أبوظبي» الذي يُشرف على تنظميه المدير الفني كاي هوري، وبمشاركة كل من القيّم الفني علياء زعل لوتاه والقيّم الفني منيرة الصايغ والقيّم الفني المساعد مريم الشحي، وتُقام فعالياته في مواقع رئيسة تشمل جزيرة الجبيل وسوق الميناء، وللمرة الأولى في مدينة العين، عبر مسارات ثقافية تمتد في واحتَي القطارة والجيمي، وهما من المواقع الثقافية المدرجة على لائحة التراث العالمي في منظمة اليونسكو.