«مهرجان أم الإمارات» ينطلق في كورنيش أبوظبي.. 10 ديسمبر

أبوظبي (الاتحاد)



يعود «مهرجان أم الإمارات»، إحدى أبرز الفعاليات العائلية، إلى كورنيش أبوظبي ليقدّم 26 يوماً من المرح والتشويق، من 10 ديسمبر حتى 4 يناير 2026، وذلك بعد نجاحه الكبير في كلّ من الظفرة والعين. ويدعو العائلات للانطلاق في رحلة مليئة بالألعاب المشوِّقة، والموسيقى الحية، والمغامرات التفاعليّة، والمأكولات العالمية، وتجارب التسوّق الفريدة، ولقاءات الشخصيات المفضلة لدى الأطفال، وغيرها من المفاجآت. كما تشمل نسخة هذا العام، عروضاً مبهرة بدرونات تضيء سماء المدينة كل ليلة.

مغامرات مشوِّقة

يتيح «مهرجان أم الإمارات» أبوظبي دخول عالم احتفالي متكامل فوق الخيال «بيج باونس أرابيا»، أكبر مدينة مطاطية في العالم، بالإضافة إلى بركة الكرات الممتعة، ما يضمن تجربة ممتعة إلى أقصى الحدود. ويمكن للزوّار الشجعان استكشاف «كرنفال الهمسات»، وهي تجربة رعب غامرة تقدَّم لأول مرة في أبوظبي، داخل متاهة مليئة بالغرف المظلمة والتفاصيل المفاجِئة والتأثيرات التي تعزّز الشعور بالتوتر والإثارة في كل خطوة.

وسيتسنّى للأطفال دخول عالم «نينجا كيدز أكشن بارك»، مسار العقبات الداخلي ذي اللمسة الفلكية، حيث يمكنهم القفز وتحدّي الجاذبية واستعراض مهارات النينجا داخل منطقة تفاعلية نابضة بالحيوية. ويقدّم فريق «نينجا كيدز» جلسات لقاء وترحيب في 11 و12 و13 ديسمبر، بالإضافة إلى عروض في 12 و13 ديسمبر، لتتاح للزوّار فرصة لقاء شخصياتهم المفضلة والاستمتاع بأجواء مليئة بالطاقة والمتعة.

للمرة الأولى

عشّاق الطعام، تنتظرهم مجموعة واسعة من المأكولات العالمية الشهية، يقدّم العديد منها للمرة الأولى في الإمارات، بما فيها: بلونديز كيتشن، وجهة الكوكيز الشهيرة في لندن، تقدّم كعكات وعجينة الكوكيز في المهرجان، ويستقبل المؤسسون الزوّار شخصياً للترحيب بهم. كريس وإيدي، طبق «السماش برغر» الذي تحوّل من وجبة يقدّمها كشك صغير في موقف للسيارات إلى طبق مميز يلاقي استحساناً واسعاً بنكهاته الجريئة والمبتكرة. بيتزا تشيلوز، خيارات البيتزا الأصلية على طريقة نيويورك، بعجينة محضّرة يدويّاً ونكهات شهية لا تُقاوم. بوستن درينك آند ديزرت، يقدّم أشهى المشروبات والحلويات التركية، من الشوكولاتة البلجيكية إلى القهوة الفاخرة. رول بويز سينامون رولز، لفائف القرفة التي أصبحت ظاهرة في المملكة المتحدة بنكهاتها الاستثنائية. تشارلز بان فرايد تشيكن، مأكولات شعبية ذهبية اللون وغنية بنكهات الجنوب الأميركي المميزة. بن آند صَم، أطباق «السماش برغر» الشعبية الجريئة التي اكتسبت شهرة واسعة في لندن. غليس، وجهة نيويورك الأولى للحلويات الشهية، التي تشتهر بأصناف الشوكولاتة الساخنة والحلويات المبتكرة.

ليلة رأس السنة

يقدّم «مهرجان أم الإمارات» أبوظبي حفلات موسيقية وعروضاً حيّة أسبوعية تمتد من يوم الافتتاح وحتى اليوم الختامي للمهرجان. كما يستضيف احتفالاً استثنائياً ليلة رأس السنة، يتضمّن حفلاً موسيقياً مميزاً وأجواءً احتفالية نابضة بالحماس، يشارك فيه عدد من الفنانين المميزين، على أن تُعلن الأسماء قريباً. وتُختتم الليلة بعرضٍ مذهل من الألعاب النارية تضيء سماء الكورنيش في مشهدٍ آسِر.

وتستضيف ساحة العروض الحية برنامجاً فنياً مميزاً تقدّمه نخبة من النجوم. تنطلق الفعاليات مع عرض «نينجا كيدز الحي» في 12 و13 ديسمبر، يليه حفلٌ لمحمود التركي في 14 ديسمبر، ثم محمد فضل شاكر في 20 ديسمبر، والأخرس في 27 ديسمبر. ويستمر البرنامج مع مجموعة إضافية من الحفلات والعروض التي ستُعلن قريباً، لتضمن تجربة موسيقية استثنائية طوال أسابيع المهرجان. وتتوالى الاحتفالات والعروض المميزة، حيث يختتم المهرجان فعالياته بلقاءٍ خاص مع الظاهرة العالمية التي خطفت الأضواء عبر «يوتيوب»، لايك ناستيا، مع تقديم فقرة مميزة في 4 يناير.

عروض حيّة

يقدّم «مهرجان أم الإمارات» أبوظبي مجموعة متنوعة ومبهرة من التجارب الترفيهية لمختلف الأعمار. يمكن للزوّار الاستمتاع بألعاب الأركيد والبولينغ، وإطلاق العنان للإبداع في ركن الفنون والأعمال اليدوية، واختبار مهاراتهم في ألعاب المهارة، والانطلاق في مغامرات مشوّقة مثل باص المرح العجيب، ولعبة اصطدام السيارات الكهربائية، و«سكاي دروب»، وسيارات دريفتي. ويتمكن أصحاب القلوب القوية من استكشاف عوالم تفاعلية مع ألعاب الواقع المعزز من «مومينت فاكتوري»، وتحدّي الذاكرة، وتحدّي العقبات، ولعبة «البوليجون». كما يمكن للعائلات الاستمتاع بالعروض الحيّة على مسرح منطقة التسلية الترفيهية، ومشاهدة الأفلام في الحديقة، واكتشاف متحف «فوق الخيال»، وخوض تحديات «نينجا كيدز أكشن بارك»، ومتاهة الاحتمالات وباونس. وتضيف «الليزر تاغ» وبطولات كرة السلة أجواءً عالية الطاقة، بينما تمنح العجلة العملاقة إطلالات ساحرة على كورنيش أبوظبي.



للعائلات والأصدقاء

يوفر «مهرجان أم الإمارات» للأطفال والعائلات والأصدقاء، يومياً، وعلى مدى 26 يوماً تجارب القفز في مدينة «بيج باونس أرابيا»، وخوض تحديات النينجا، وتذوّق أطباقٍ عالمية، والاستمتاع بأروع العروض الموسيقية، ومشاهدة السماء وهي تتّقد بعروض الألعاب النارية والطائرات المسيّرة.

يفتح المهرجان أبوابه يومياً من 10 ديسمبر - 4 يناير 2026، من الساعة 4:00 عصراً حتى منتصف الليل وحتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل في 31 ديسمبر.