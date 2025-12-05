«الإعلام الإبداعي» و«إثارة للابتكار» يدعمان صناع المحتوى

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت «هيئة الإعلام الإبداعي» في أبوظبي، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مركز «إثارة للابتكار»، لتصبح بذلك أول شريك حكومي، والشريك الرسمي للمحتوى والإعلام الجديد لدى المركز.



وتسهم هذه الاتفاقية في تعزيز الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم الجيل المقبل من صناع المحتوى، وتمكين الشركات الناشئة في مجال الابتكار الرياضي، كما تدعم رؤية أبوظبي الرامية إلى تطوير منظومة إعلام إبداعي رائدة عالمياً. وتسعى «هيئة الإعلام الإبداعي»، بصفتها الجهة المسؤولة عن تطوير وتنظيم قطاع الإعلام الإبداعي في أبوظبي، إلى إرساء بيئة داعمة تُمكن صناع المحتوى والمنتجين ورواد الأعمال من بناء مسارات مهنية مستدامة تسهم في دعم الرؤية الثقافية والاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات. وتسمح هذه الشراكة الجديدة لرواد الأعمال المبتدئين وصناع المحتوى الشباب العاملين في مجال الابتكار الرياضي، ومجالات المحتوى الإعلامي الجديد بالحصول على الدعم الاستشاري والتوجيه والإرشاد العملي من خبراء هيئة الإعلام الإبداعي.

تأتي اتفاقية الشراكة مع «إثارة للابتكار»، لتؤكد حرص «هيئة الإعلام الإبداعي» على مواصلة الجهود لتوسيع آفاق الفرص المتاحة للمواهب الناشئة في مختلف أنحاء أبوظبي، وذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات بالتعاون مع «المختبر الإبداعي»، «استوديو الفيلم العربي»، و«لجنة أبوظبي للأفلام»، لتوفير مسارات مهنية في الإعلام والمجالات الإبداعية من خلال منح الشباب تجارب عملية وخبرة في هذا المجال وفرصة تعزيز شبكاتهم المهنية.

وتعزز الشراكة مع «إثارة للابتكار» هذا المسار، إذ تفتح آفاقاً جديدة لدخول مجال الابتكار الرياضي بالاستفادة من خبرات القطاع، ومنح مؤسسي الشركات الناشئة الفرصة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع واعدة. ويشكل ذلك جزءاً محورياً من الأجندة الوطنية لتوسيع نطاق الاقتصاد الإبداعي القائم على المعرفة، وتمكين الجيل القادم من المواهب. وبموجب الاتفاقية، تسهم «هيئة الإعلام الإبداعي» في برامج حاضنات ومسرعات الأعمال والمشاريع السنوية لدى مركز «إثارة للابتكار»، من خلال المشاركة في لجان الاختيار والاستشارات، وتقديم الدعم الخاص بالأمور التنظيمية وإجراءات إصدار الترخيص للراغبين في تأسيس شركات إعلام إبداعي في أبوظبي. كما تدعم الهيئة استوديو رواد الأعمال لدى المركز، والذي يعتزم تقديم مجموعة من البرامج لطلاب الجامعات والخريجين الجدد في عام 2026، ما يمنح جيل الشباب فرصة التواصل المباشر مع قادة القطاع، والاطلاع على الفرص الناشئة في مجال الابتكار الرياضي وريادة الأعمال الإبداعية.

وقال محمد ضبيع، المدير العام لـ«هيئة الإعلام الإبداعي» بالإنابة: تعكس شراكتنا مع مركز «إثارة للابتكار» التزام أبوظبي بدعم الجيل المقبل من المواهب الإبداعية ومؤسسي الشركات الناشئة، كما تؤكد على استمرار الهيئة في دفع جهود توفير الفرص للمبدعين الشباب في مجال الصناعات الإبداعية. ويأتي التعاون مع «إثارة للابتكار» من منطلق الحرص على توسيع نطاق الدعم الذي تقدمه الهيئة، ليشمل مجال الابتكار الرياضي المتنامي، ويضمن توفير الدعم المؤسسي للشركات الناشئة وصناع المحتوى، وتمكينهم من تطوير أفكارهم، واكتساب الخبرات، دعماً لريادة أبوظبي كمركز لانطلاق واستدامة نمو المسارات المهنية المُبتكرة بما يتماشى مع رؤية الإمارة بمواصلة تنمية قطاع الصناعات الإبداعية.

وقال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لـ«إثارة للابتكار»: يسعدنا التعاون مع «هيئة الإعلام الإبداعي» بصفتها أول شريك حكومي في منظومة المركز، ويأتي هذا تعاون ليكون امتداداً للشراكة المثمرة التي جمعتنا خلال السنوات الماضية. حيث حقق تعاوننا المشترك، في مقدمته التعاون الأخير في فيلم F1 The Movie، نتائج مهمة أسهمت في دعم دور أبوظبي الريادي في قطاعات الرياضة والترفيه.

وأضاف: لا شك أن هذه الشراكة تفتح آفاقاً جديدة أمام المبدعين وروّاد الأعمال الصاعدين، لتمكينهم من الوصول إلى خبرات متخصصة، ودعم نوعي يساعدهم على تطوير حلول مبتكرة تدفع بصناعة الرياضة والترفيه نحو النمو المستدام.مركز «إثارة للابتكار»، هو ثمرة تعاون بين شركتي إثارة وOnetoWatch، ويهدف إلى دعم رواد الأعمال في مجالي الرياضة والترفيه من خلال تزويدهم بالخبرات والموارد التجارية ورأس المال. واختتمت الدفعة الأولى من البرنامج أعمالها في يونيو 2025 بعروض تقديمية للمشاريع في مركز ياس للمؤتمرات، ويستكشف العديد من مؤسسي الشركات الناشئة الآن فرصاً للتعاون مع إثارة، بدءاً من أواخر عام 2025، مع بدء الاستعدادات للدفعة التالية في مطلع عام 2026. وتدعم الشراكة بين «هيئة الإعلام الإبداعي»، و«إثارة للابتكار» استثمار دولة الإمارات المتواصل في الابتكار وتنمية المواهب والصناعات الإبداعية المستقبلية، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً متنامياً للابتكار الرياضي، وريادة الأعمال الإبداعية، ووسائل الإعلام الجديدة.