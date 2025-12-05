السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
فرض أول حظر على الاتجار ببعض أنواع أسماك القرش

أسماك قرش الطرف الأبيض المحيطي
5 ديسمبر 2025 23:27

اختتم مؤتمر الحياة البرية العالمي أعماله في أوزبكستان، اليوم الجمعة، بالتوصل إلى اتفاق يقضي بفرض أول حظر على الاتجار ببعض أنواع أسماك القرش.
وقالت باربرا سلي، التي تعمل في الصندوق الدولي لرعاية الحيوان، إن أسماك قرش الطرف الأبيض المحيطي التي يمكن "إنقاذها من الانقراض"، ستكون من بين عشرات أنواع أسماك القرش والشفنين التي ستحظى الآن بحماية أفضل.
واتفق المشاركون في مؤتمر الحياة البرية العالمي في سمرقند أيضا على فرض قيود على الاتجار بالضفادع المائية. 
ورفض المؤتمر اقتراحا قدمه الاتحاد الأوروبي لحماية بعض أنواع ثعابين البحر، مما يعني أنه لن تكون هناك قيود على الاتجار بثعابين البحر اليابانية والأميركية، على عكس الثعابين الأوروبية المهددة بالانقراض، والتي توجد قواعد تحميها منذ عام 2009.
ووصف الصندوق العالمي للطبيعة فشل اعتماد قيود إضافية بأنه قصر نظر، قائلا إنه تم تفضيل مصالح مزارع تربية الأسماك على حماية هذه الأنواع.

المصدر: د ب أ
القرش
مؤتمر الحياة البرية العالمي
