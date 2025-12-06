الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

باحثون يطورون جهازاً لخفض خطر احتراق بطاريات الليثيوم

باحثون يطورون جهازاً لخفض خطر احتراق بطاريات الليثيوم
6 ديسمبر 2025 08:46

 طورت مجموعة بحثية في جامعة يابانية جهازاً محمولاً للتخزين الآمن وجمع ونقل والتخلص من بطاريات الليثيوم أيون، مع تزايد الحرائق المرتبطة بهذه البطاريات.
ويهدف الفريق بقيادة نوريكازو إيشيجاكي، الأستاذ المساعد في جامعة ناجويا، إلى تسويق "طفاية الحريق المحمولة" وهي على شكل صندوق بحلول أبريل بالتعاون مع الشركات ذات الصلة.
ويحتوي الجهاز على فوسفات الأمونيوم، وهي نفس المادة الكيميائية المستخدمة على نطاق واسع في طفايات الحريق التقليدية.
وإذا اشتعلت بطارية ليثيوم أيون بداخله، فسيتم احتواء الحريق داخل الجهاز، مما يمنع الحرارة من التسرب وانتشار النيران.
ويأتي هذا التطور مع تزايد حالات اشتعال النيران في بنوك الطاقة المحمولة في أماكن عامة في السنوات الأخيرة، مما أثار مخاوف تتعلق بالسلامة ودعوات لاتخاذ إجراءات مضادة.
يذكر أن بطاريات الليثيوم أيون، التي تستخدم عادة في بنوك الطاقة المتنقلة ومحطات الطاقة المحمولة، يمكن أن تشتعل إذا ارتفعت درجة حرارتها بسبب الصدمات أو التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة المتولدة أثناء الشحن.

وأكد الفريق فعالية الجهاز خلال تجارب مع سلطات إطفاء الحرائق والحكومات المحلية وشركات النقل استعداداً لطرحه للبيع.

المصدر: د ب أ
بطاريات
بطاريات الليثيوم
آخر الأخبار
غارات عنيفة تستهدف شمالي وجنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل القوة الدولية في غزة
اليوم 02:50
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
اليوم 02:50
طفلان يجلسان على أنقاض منزل في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 600000 طفل خارج مقاعد الدراسة للعام الثاني
اليوم 02:50
نازحة سودانية في مخيم للنازحين شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون في منظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية بمستويات خطيرة في السودان
اليوم 02:50
أطفال يمنيون مهددون بالجوع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية توقف المشاريع الإغاثية باليمن
اليوم 02:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©