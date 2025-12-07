الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

عقار جديد يحقق نتائج واعدة لعلاج الصلع الوراثي

صورة موضوعية
7 ديسمبر 2025 12:34

 أعلنت شركة "كوزمو فارماسوتيكالز" عن نتائج واعدة لدواء تجريبي يحمل اسم "كلاسكوتيرون" قد يصبح أول علاج مبتكر للصلع النمطي الذكوري منذ ثلاثة عقود.

 

وأظهرت التجارب السريرية المتقدمة التي شملت نحو 1500 رجل فعالية لافتة، حيث سجلت إحدى التجارب تحسنًا في نمو الشعر بنسبة 539% مقارنة بالعلاج الوهمي، فيما بلغت نسبة التحسن في تجربة أخرى 168%.

 

ويعمل الدواء كعلاج موضعي على فروة الرأس من خلال تثبيط مستقبلات الأندروجين، ما يقلل تأثير الهرمونات الذكرية المسببة لتساقط الشعر.

 

ومن المقرر أن تستكمل الشركة دراسة متابعة السلامة حتى ربيع 2026 قبل تقديم طلب الموافقة للجهات الصحية.

المصدر: وام
الصلع في العشرينيات
آخر الأخبار
ألونسو يطالب لاعبي ريال مدريد بـ «قلب الصفحة»
الرياضة
ألونسو يطالب لاعبي ريال مدريد بـ «قلب الصفحة»
اليوم 12:16
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
الرياضة
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
اليوم 11:52
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
اليوم 11:30
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
الرياضة
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
اليوم 11:28
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©