ضمن مشاركته في «مهرجان الشيخ زايد».. جناح «جائزة الشيخ منصور للتميز الزراعي» يرسِّخ المعرفة ويعزّز الاستدامة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)



ضمن أجواء عائلية تنافسية، يشهد جناح «جائزة الشيخ منصور للتمّيز الزراعي» الذي تنظمه «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» في «مهرجان الشيخ زايد»، تفاعلاً كبيراً ومشاركات واسعة من الأسر المنتجة والشباب والأطفال، من خلال استعراض المشاريع ذات الارتباط بالزراعة والصناعات التحويلية الغذائية، إلى جانب مشاركات في مسابقات الطهي المحلية بمختلف أنواعها في خطوة لاستدامة إرث الأجداد والترويج له في حدث ثقافي وتراثي وترفيهي يستقطب آلاف الزوّار.





احتفاء

يحتفي جناح «جائزة الشيخ منصور للتمّيز الزراعي» بإبداعات المرأة الإماراتية والشباب والمواهب في الصناعات الغذائية والإبداعية وفنون الطهي، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للجائزة في دورتها الرابعة، حيث يمنحهم فرصة لعرض منتجاتهم بشكل حيّ، في خطوة عملية لاستدامة التراث، والإسهام في تنمية المجتمع، وإبراز جودة المنتجات الزراعية الوطنية، وتسليط الضوء على الموروث الغذائي الإماراتي، والترويج للمنتج المحلي.





بيئة تفاعلية

وقالت كنة سعيد المسكري، عضو اللجنة العليا لـ«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتمّيز الزراعي»، رئيس «مهرجان الوثبة الغذائي»: إن المهرجان يشكّل منصة حيوية لدعم الأسر المنتجة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي، من خلال توفير بيئة تفاعلية تتيح لها عرض منتجاتها وتوسيع نطاق انتشارها، كما تعمل على التوعية بضرورة استخدام المنتج المحلي لما يتميّز به من جودة. وأضافت: حرصنا من خلال مهرجان «الوثبة الغذائي» على إبراز الهوية الغذائية الإماراتية وتعزيز حضورها في الوعي المجتمعي، عبر تسليط الضوء على الأطباق التراثية التي تعبّر عن ثقافتنا الغنية، وتشجيع المشاركين على تقديمها بأساليب مبتكرة تجمع بين الأصالة والتجديد. كما نولي اهتماماً خاصاً بتمكين الأسر المنتجة، من خلال إشراكها في المسابقات والفعاليات، وتوفير فرص تسويقية حقيقية لمنتجاتها، بما يسهم في دعم استدامة مشاريعها وتعزيز دورها في منظومة الأمن الغذائي.

وقال أحمد الكعبي، رئيس فريق «الوثبة الزراعي» في «جناح جائزة الشيخ منصور للتمّيز الزراعي» بـ«مهرجان الشيخ زايد»: إن المهرجان يعدُّ منصة للترويج للمسابقات المصاحبة وعرض منتجات المزارعين خلال شهر ديسمبر.





وتابع: نظراً لأهمية الحدث ستتم إقامة «الوثبة الزراعي» نهاية شهر يناير المقبل، وستصاحبه مسابقات عدة للأسر المنتجة، بحيث تقدم العديد من النماذج مميزة في تحضير الوجبات الشعبية الإماراتية، ونقل المعرفة الغذائية للأجيال. كما يوفّر مساحات لبيع المنتجات الزراعية خلال فترة المهرجان، حيث يعدُّ الجناح فرصة مهمة لعرض منتجات المزارع الوطنية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنصة تسويقية للأسر المنتجة ورواد الأعمال في القطاع الغذائي والزراعي، بما يعزّز من اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.





تجارب تعليمية

يقدم جناح «جائزة الشيخ منصور للتمّيز الزراعي» للزوّار تجارب تعليمية ومعرفية ممتعة تجمع بين المأكولات الشعبية والمنتجات المحلية، من بهارات وسمن وتمور وقهوة، في إطار الحرص على تعزيز الأمن الغذائي المستدام. إلى جانب تنظيم مسابقات ترفيهية وتعليمية لزوّار الجناح تدار من قبل متخصصين، ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية والتعليمية الموجهة لمختلف الفئات العمرية، خصوصاً الأطفال والعائلات، بهدف ترسيخ مفاهيم التغذية الصحية والتوازن الغذائي. بالإضافة إلى مسابقات الطبخ الشعبي الإماراتي التي تهدف إلى إبراز الموروث الغذائي المحلي والتعريف بأشهى الأطباق التراثية، وإقامة ورش عمل تعليمية حول التغذية الصحية، وأنشطة للأطفال تجمع بين الترفيه والتعليم. كما يستعرض الجناح منتجات المزارعين من الخضراوات والتمور والأكلات الشعبية، بهدف تعزيز حضور المنتج المحلي، وغيرها من الفعاليات المصاحبة في موقع الجناح وضمن المهرجانات المصاحبة مثل مهرجان «الوثبة الغذائي» و«الوثبة الزراعي».