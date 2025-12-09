«جاز على الجزيرة» يستضيف 4 نجوم عالميين في جزيرة النور بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)



بعد الإقبال الجماهيري الذي شهدته فعالية «جاز على الجزيرة» في نسختها الأولى العام الماضي، أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» تنظيم النسخة الثانية من «جاز على الجزيرة»، بالشراكة مع «ريل ميوزيك» Real Music.

وتهدف الأمسية الفنية والموسيقية إلى المساهمة في تحقيق رؤية «شروق» الرامية إلى تحويل وجهاتها إلى مراكز للفن والإبداع والثقافة، حيث يعكسان التزامها بإثراء تجربة الجمهور على كافة الأصعدة الفنية والثقافية والترفيهية.

ويستضيف مهرجان «جاز على الجزيرة»: ميسا قرعه، لاس ميغاس، آرس نوفا نابولي، وآنا كارلا مازا، في أمسيتين منفصلتين يومي 13 و14 ديسمبر في «جزيرة النور».





روح عالمية

يجمع مهرجان «جاز على الجزيرة» هذا العام 4 من أبرز نجوم الموسيقى العالميين الفائزين والمرشحين لجوائز «غرامي»، إذ تفتتح الفنانة اللبنانية الأميركية ميسا قرعه الأمسية الأولى من المهرجان، في 13 ديسمبر، بأداء موسيقي يجمع بين الأصالة العربية والإيقاعات العالمية بأسلوبها الفريد، وتقدم النسخة العربية من أغنية White Rabbit من الفيلم الأميركي American Hustle، إلى جانب أغنيتها «حياتي» Hayati التي أنتجها الموسيقار الحائز الأوسكار إيه. آر. رحمان.





وتشاركها في الأمسية الفرقة الإسبانية النسائية «لاس ميغاس»، الحائزة جائزة «غرامي» اللاتينية لعام 2022 عن أفضل ألبوم لموسيقى الفلامنكو، وتقدّم عرضاً يمزج بين الفلامنكو والجاز والإيقاعات اللاتينية بأسلوب معاصر يستعرض الفلامنكو التقليدي برؤية عصرية.

وفي الأمسية الثانية من مهرجان «جاز على الجزيرة»، 14 ديسمبر، تصحب الفرقة الإيطالية «آرس نوفا نابولي» الجمهور في رحلة موسيقية عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط، ويُختتم المهرجان بحفل موسيقي للفنانة الكوبية «آنا كارلا مازا»، التي تقدّم أداءً يجمع بين الجاز اللاتيني والبوسا نوفا والتانغو في تجربة موسيقية فريدة.





وجهة للتميز

وقالت خلود الجنيبي، مدير الفعاليات المؤسسية في «شروق»: النسخة الثانية من مهرجان «جاز على الجزيرة» تأتي في إطار التزامها بالمساهمة في تعزيز مكانة الشارقة كوجهة للتميز الثقافي. ومن المتوقع أن تشهد الأمسيات الفنية إقبالاً واسعاً من دولة الإمارات والمنطقة، لتقدم للجماهير أمسيات تجمع بين الفن والموسيقى والثقافة والترفيه في أجواء استثنائية. كما يعكس المهرجان الحرص على إثراء المشهد الموسيقي والثقافي، وتوفير منصات تسهم في تعزيز الحراك الفني ودعم السياحة الثقافية.