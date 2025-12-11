فرسان شرطة أبوظبي يشاركون بفعالية «شتاكم في المقطع»

أبوظبي (الاتحاد)

قدّم فرسان شرطة أبوظبي من مديرية الدوريات الخاصة عرضاً مميزاً لفن «التشوليب» على ظهور الخيول، وذلك ضمن مشاركتهم في فعالية «شتاكم في المقطع» التي شارك فيها قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة، وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في موقع متحف المقطع.

ويُعتبر عرض «التشوليب» من الفنون الإماراتية الحربية الأصيلة، حيث يجمع بين خيال الظل والشعر، ويُؤدّى خلال استقبال الضيوف والمناسبات والمعارك. ويعتمد العرض على تلحين أبيات من الشعر النبطي والأهازيج والقصائد الحماسية، التي يصدح بها الفرسان ضمن أوزان وألحان محددة تتناغم مع حركات الخيل وإيقاع هذبها.

وقدم الفرسان عرضاً لافتاً جمع بين قوة الأداء وجماليات الحركة، مجسدين اهتمام شرطة أبوظبي بالمحافظة على التراث الشعبي وتعريف زوّار الفعالية من مختلف الجنسيات والأعمار بالفنون الإماراتية القديمة، في صورة تعكس الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وأعرب زوّار الفعالية عن إعجابهم بمهارة فرسان شرطة أبوظبي واحترافيتهم في تقديم العرض، مؤكدين أن الأداء الارتجالي للأبيات والألحان، وانسجامها مع حركة الخيول، عكس مستوى عالياً من الإبداع والإتقان.