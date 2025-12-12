منة شلبي تبحث عن كنوز «نورماندي»

محمد قناوي (القاهرة)

تعاقدت الممثلة منة شلبي على بطولة الفيلم الجديد «نورماندي»، مع أمير كرارة، أحمد فهمي، مصطفى غريب، باميلا الكيك، وأحمد داش، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر طرحه في صالات السينما المحلية والعربية العام المقبل.

وأشارت إلى أنها انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم «فرقة الموت»، بطولة أحمد عز وآسر ياسين، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب، وهو عمل تاريخي ينتمي لفئة الأكشن التشويقي، ومستوحى من أحداث حقيقية دارت في فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.

وتجسد منة في العمل شخصية فتاة تُدعى «سميرة» تشارك في مقاومة الاحتلال البريطاني، بينما يقدم أحمد عز شخصية ضابط يخوض صراعات مع «خط الصعيد» الذي يؤدي دوره آسر ياسين.

كما تشارك منة شلبي بظهور خاص في فيلم «الكلاب السبعة»، من خلال عدد محدود من المشاهد انتهت من تصويرها، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، سيد رجب، ومونيكا بيلوتشي، ومن المقرر أن يُعرض مطلع العام الجديد، ويُعد من أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما العربية.

وعن مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل، أوضحت منة أنها لم تتخذ قرارها النهائي بعد، لاسيما بعد خروج مسلسلها «درجة الغليان» من السباق الرمضاني، حيث تقرر عرضه بعد انتهاء الموسم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي نفسي، وهو من إخراج السدير مسعود.