آسر ياسين.. طبيب بيطري

محمد قناوي (القاهرة)

يحتفي الممثل آسر ياسين بفيلمه الجديد «إن غاب القط»، ويشاركه البطولة أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، كارمن بصيبص، وتأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

وعن دوره في العمل، قال أجسّد شخصية طبيب بيطري يعيش صراعات داخلية معقدة، ويتبرأ من أفعال شقيقه المتورط في قضية سرقة فنية كبرى، حيث تدور الأحداث حول اختفاء لوحة شهيرة من أحد المتاحف، مما يؤدي إلى سلسلة من الصراعات بين العصابة وموظفي المتحف، في إطار يجمع بين التشويق والدراما والرومانسية.

وأضاف أن الفيلم يشهد قصة حب غير تقليدية تتكشف تفاصيلها وسط الفوضى والأحداث المتلاحقة.

ويواصل آسر ياسين تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم «فرقة الموت»، ويشاركه البطولة أحمد عز، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب. وينتمي العمل إلى فئة الأكشن التاريخي المستوحى من وقائع حقيقية دارت في فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، ويجسّد آسر فيه شخصية «خُط الصعيد» بصياغة درامية جديدة تبرز الجوانب الإنسانية والنفسية لهذه الشخصية الأسطورية.

كما يشارك آسر ياسين في بطولة فيلم «وتر واحد»، مع ويجز، تارا عماد، ومايان السيد، ومن إخراج علي العربي. ويقدم العمل دراما اجتماعية موسيقية تمزج بين الواقع والخيال، ويُعد التعاون السينمائي الأول بين آسر وويجز على الشاشة الكبيرة.وعلى صعيد الدراما، يتعاون آسر ياسين للمرة الأولى مع دينا الشربيني، من خلال مسلسل «اتنين غيرنا»، وهو من تأليف رنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي، ويشارك في بطولته صابرين النجيلي، أحمد حسن، ياسمينا العبد، نردين فرج، محمد السويسي. وأشار آسر إلى أنه يجسّد في العمل شخصية مدرس ثانوي يعاني اضطرابات نفسية، معتبراً أن الدور يمثل تحدياً كبيراً له لما يتطلبه من أداء مشاعر معقدة ومتناقضة في آن واحد. وأوضح أن المسلسل يسعى إلى تسليط الضوء على قضايا الصحة النفسية وصراعات شريحة من الشباب، مؤكداً رغبته في تقديم أداء يترك أثراً حقيقياً لدى الجمهور.

