السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«سامسونج» تطلق «جالاكسي زد تراي فولد»

«سامسونج» تطلق «جالاكسي زد تراي فولد»
12 ديسمبر 2025 17:31

أطلقت شركة «سامسونج» للإلكترونيات، اليوم الجمعة، هاتف «جالاكسي زد تراي فولد» الثلاثي الطي، وهو الطراز القابل للطي الجديد للشركة، في كوريا الجنوبية، ما أدى إلى اصطفاف طوابير طويلة في متاجر البيع بالتجزئة التابعة للشركة في أنحاء البلاد.
وشوهد العشرات من المستهلكين وقد اصطفوا أمام 20 متجراً رئيساً لشركة «سامسونج» للإلكترونيات في أنحاء البلاد لشراء الهاتف الجديد، ما يعكس اهتمام جمهور «سامسونج» بأحد أنحف الأجهزة حتى الآن بين طرازات «سامسونج» القابلة للطي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة.
ويبلغ سمك الهاتف الجديد 12.9 مليمتر عند طيه، و3.9 مليمتر عند فتحه بالكامل. 
ويأتي الجهاز مزوداً بشاشة غطاء مقاس 6.5 بوصة، على غرار سابقه القابل للطي «جالاكسي زد فولد 7»، ما يسمح للمستخدمين بتكييف الجهاز مع مختلف حالات الاستخدام، وفقاً لما ذكرته الشركة.
وأشارت الشركة إلى أنها ستقدم خصماً 50% على إصلاحات شاشة الجهاز، لكن الهاتف الذكي لن يكون مشمولاً ببرنامج الضمان «سامسونج كير بلس». ونقلت الوكالة عن «سامسونج» القول إن الجهاز سيتوفر أيضاً في الصين وتايوان وسنغافورة والولايات المتحدة، على الرغم من أنها لم تؤكد بعد الجدول الزمني التفصيلي لإطلاقه. 

مع اشتداد المنافسة.. سامسونج تكشف عن أول هاتف ثلاثي الطي
سام ألتمان يصف جهاز الذكاء الاصطناعي الجديد… ما التفاصيل؟
المصدر: د ب أ
سامسونج
الهواتف الذكية
