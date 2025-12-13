ريهام عبد الغفور.. بطولة للمرة الأولى

محمد قناوي (القاهرة)

تتألق الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور بفيلم «خريطة رأس السنة»، الذي يُعد أولى بطولاتها السينمائية، ويشاركها البطولة محمد ممدوح، أسماء أبو اليزيد، هنادي مهنا، والطفل آسر، وتأليف يوسف وجدي، وإخراج رامي الجندي.

عن دورها في العمل، قالت "أجسد في الفيلم شخصية سيدة مصابة بمتلازمة داون تخوض رحلة إنسانية صعبة في أوروبا بصحبة ابن شقيقتها، للبحث عن والدته التي اختفت بعد وفاة والده المفاجئة. وخلال الرحلة، تواجه سلسلة من التحديات النفسية والجسدية".

وأضافت أن العمل يمثل تجربة مختلفة وجريئة في فكرته ومعالجته الدرامية، ويجمع بين الدراما والمغامرة، ويطرح قضايا نادرة في السينما العربية، ما شجعها على قبوله.

وانتهت ريهام عبد الغفور من تصوير فيلم «برشامة»، يشاركها فيه البطولة هشام ماجد، باسم سمرة، حاتم صلاح، وليد فواز، عارفة عبد الرسول، وفدوى عابد، وتأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وتجسد خلاله شخصية معلمة تحاول مواجهة الغش داخل مدرستها، لتقع في مجموعة من المواقف الطريفة مع شخصيات من طبقات اجتماعية مختلفة.

على صعيد الدراما، تنتظر ريهام عرض مسلسل «سنجل ماذر فاذر» مع شريف سلامة، هنادي مهنا، محمد الكيلاني، وهو من تأليف وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، وتجسد فيه شخصية منظمة حفلات، بينما يظهر شريف سلامة بدور مؤلف مغمور.

كما استقرت ريهام على المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «حكاية نرجس»، تأليف عمار صبري، وإخراج سامح علاء، ويتألف من 15 حلقة.