اكتشاف لوحة فسيفساء تعود إلى الحقبة البيزنطية بريف دمشق

أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية اكتشاف لوحة فسيفسائية تعود إلى الحقبة البيزنطية في محيط مدينة قارة بريف دمشق.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن الاكتشاف جاء خلال أعمال تنقيب طارئة نفذها فريق أثري من دائرة آثار ريف دمشق بعد ورود معلومات من أحد المواطنين عن العثور عليها أثناء عمله في أرض زراعية.

وأوضحت المديرية أن الموقع المكتشف يقع في منطقة تعرف محليا باسم "القبو"، على بعد نحو 15 كيلومترا شمال غرب مدينة قارة قرب الحدود اللبنانية، حيث كشفت أعمال التنقيب عن جزء من أرضية فسيفساء مزخرفة بأشكال هندسية بألوان الأبيض والأسود والقرميدي، إضافة إلى آثار طينة كلسية وبقايا رسوم جدارية (فريسكو) على الجدار الجنوبي.