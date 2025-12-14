الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«أوركسترا الموسيقى العربية» تعيد إحياء الأصالة

الفرقة تؤدي أغنيات تستحضر الزمن الجميل (تصوير: أشرف العمرة)
15 ديسمبر 2025 01:10

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تجذب فرقة «هاندبان أوركسترا الموسيقى العربية» أنظار زوار «مهرجان الشيخ زايد» في منطقة الوثبة بأبوظبي، من خلال عروض موسيقية تستحضر زمن الفن الجميل، وتجمع بين الأصالة والتجديد. وتقدم الفرقة باقة من الأغنيات العربية والخليجية والكلاسيكية على خشبة المسرح الرئيس للمهرجان، ما يسهم في منح الجمهور تجربة فنية ثرية تعكس روح المهرجان ومكانته الثقافية المتنامية.

ملتقى الحضارات
أعرب أنس الحلبي، رئيس «هاندبان أوركسترا الموسيقى العربية»، عن سعادته بالمشاركة للمرة الأولى في فعاليات المهرجان، لما يوفره الحدث من أجواء فنية شاملة تجمع المواهب والفنون من مختلف دول العالم، وتستقطب جمهوراً واسعاً، ليظل المهرجان «ملتقى للحضارات» وفضاءً مفتوحاً للتلاقي الفني والثقافي. وقال: تسهم فعاليات المهرجان المتنوعة في تبادل الثقافات والخبرات، وكذلك التعاون بين الفرق الأخرى في الأحداث الثقافية والفنية.
وأوضح الحلبي أن الفرقة تتكون من 82 عضواً، وتشارك في المهرجان بـ 8 فنانين، يقدمون فقرات موسيقية وغنائية يومياً على خشبة المسرح الرئيس. ولفت إلى أنها تقدم 3 فقرات يومياً، وتستغرق كل فقرة ساعة كاملة، ويتم تقديم 15 أغنية في الفقرة، حرصاً على إرضاء مختلف الأذواق.

شمولية
ذكر الحلبي أن الفقرة الموسيقية تتميز بالشمولية، حيث تقدم الموسيقى العربية بمختلف أنواعها، وتتضمن العروض إحياء أعمال عمالقة الزمن الجميل والموسيقى الكلاسيكية، وأداء أغنيات لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ.
وأشار إلى أن الفرقة، وتعبيراً عن تقديرها للثقافة المحلية، تؤدي فقرات خاصة بالأغنية الإماراتية لعدد من الفنانين، بينهم حسين الجسمي وعيضة المنهالي. وتحرص على تقديم الألوان الحديثة والمعاصرة، بما في ذلك اللون الخليجي، وأغنيات لمحمد عبده، وطلال مداح وراشد الماجد. كما تشمل الفقرات أغاني من اللونَين السوري واللبناني لفيروز وأصالة ووائل جسار وفضل شاكر.

آلات موسيقية 

أخبار ذات صلة
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
«رباعو أبوظبي» يكثفون الإعداد لـ «الثلاثية المجمعة»

تعتمد «أوركسترا الموسيقى العربية» في عروضها على مجموعة من الآلات الموسيقية، بما فيها الطبول والناي والكيبورد والكمان والدرامز، وتستضيف فنانين يؤدون أغنيات طربية على خشبة المسرح، بينهم طارق الأطرش وربيع الحناوي.

 

أبوظبي
الموسيقى
مهرجان الشيخ زايد
الموسيقى العربية
الوثبة
آخر الأخبار
اليوفي يرفض مليار دولار.. السيدة العجوز: «لا» «النادي ليس للبيع»
الرياضة
اليوفي يرفض مليار دولار.. السيدة العجوز: «لا» «النادي ليس للبيع»
اليوم 13:46
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
الرياضة
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
اليوم 13:30
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
الرياضة
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
اليوم 13:18
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
علوم الدار
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
اليوم 13:15
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
الرياضة
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©