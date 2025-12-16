الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«دبي للتسوق» يحوِّل «حتّا وادي هب» إلى وجهة احتفالية

«دبي للتسوق»(أرشيفية)
16 ديسمبر 2025 15:36

دبي (الاتحاد) تنطلق فعالية حتّا في مهرجان دبي للتسوق وسط الإطلالات الخلابة لمرتفعات حتّا، لتقدم على مدار شهر كامل مجموعة كبيرة من عروض الألعاب النارية وتجارب المغامرات والطهو والموسيقى والألعاب العائلية. وتستمر الفعالية بين 5 -31 ديسمبر الجاري، حيث تكشف دورة هذا العام عن عروضٍ عالمية غير مسبوقة ومشاركاتٍ فريدة من أنحاء المنطقة، بما في ذلك قبة سينما روكسي التي تقام في حتّا لأول مرة، وتجربة «دينر إن ذا سكاي» وسط الإطلالات الفريدة على جبال الحجر، وأولى حفلات «كاندل لايت» في المنطقة. كما يمكن للزوّار الاستمتاع بالعديد من مسارات العروض الضوئية، واستعراضات الألعاب النارية في عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب مجموعة من مفاهيم الطهو المحلية.
تجارب الطبيعة
تقام فعالية حتّا في مهرجان دبي للتسوق وسط المناظر الطبيعية الخلابة لجبال الحجر لتضفي طابعاً مميزاً وجديداً على هذه الوجهة الساحرة، لا سيما أنّ المهرجان يقام في الهواء الطلق مستنداً إلى 4 ركائز، وهي الطبيعة والألعاب والأضواء والتجارب العائلية. وتوفّر الفعالية للزوّار العديد من التجارب، بما في ذلك: مجسمات ضوئية مذهلة وتجارب ليلية وسط إطلالات خلابة، مسار في البرية، «فورتكس أوف لايت»، «ريفر جيت»، و«ذا بولس». وتوفر عروض ألعاب نارية مميزة أسبوعياً، وحفلات موسيقية على ضوء الشموع. ويقدم مهرجان دبي للتسوق تجربة «دينر إن ذا سكاي» لأول مرة في «حتّا وادي هب»، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة طعام فاخرة في منطقة ترتفع لمسافة 50 متراً، مع إطلالات مميزة. وتستمر التجربة بين 12 و20 ديسمبر، وتستضيف كل منها 22 زائراً يستمتعون بفرصة مميزة لمشاهدة عروض الألعاب النارية في عطلة نهاية الأسبوع، والتي تقام أيام الجمعة والسبت. ومع أكثر من 30 تجربة مشوّقة، تبرز حتّا باعتبارها أهم وجهة جبلية في دبي، وملاذاً مثالياً لعشّاق الطبيعة والحركة. ويمكن للزوّار إطلاق العنان لشغفهم بالمغامرة عبر مجموعة واسعة من الأنشطة، تشمل: مغامرات هوائية مفعمة بالحماس، رياضات التحدّي والدقة، تجارب بدنية، منزلقات «دروب إن»، استكشاف الطبيعة، مسارات الطبيعة.
 

أخبار ذات صلة
كأس الاتحاد لألعاب القوى تنطلق في حتا
«سباق ثلاثي» يشتعل على صدارة «الأولى»
جبال حتا
حتا
مهرجان دبي للتسوق
آخر الأخبار
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
الرياضة
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
اليوم 13:14
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
الرياضة
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
اليوم 13:11
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
الترفيه
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
اليوم 12:51
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
الترفيه
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
اليوم 12:41
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
الرياضة
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©