«دبي للتسوق» يحوِّل «حتّا وادي هب» إلى وجهة احتفالية

دبي (الاتحاد) تنطلق فعالية حتّا في مهرجان دبي للتسوق وسط الإطلالات الخلابة لمرتفعات حتّا، لتقدم على مدار شهر كامل مجموعة كبيرة من عروض الألعاب النارية وتجارب المغامرات والطهو والموسيقى والألعاب العائلية. وتستمر الفعالية بين 5 -31 ديسمبر الجاري، حيث تكشف دورة هذا العام عن عروضٍ عالمية غير مسبوقة ومشاركاتٍ فريدة من أنحاء المنطقة، بما في ذلك قبة سينما روكسي التي تقام في حتّا لأول مرة، وتجربة «دينر إن ذا سكاي» وسط الإطلالات الفريدة على جبال الحجر، وأولى حفلات «كاندل لايت» في المنطقة. كما يمكن للزوّار الاستمتاع بالعديد من مسارات العروض الضوئية، واستعراضات الألعاب النارية في عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب مجموعة من مفاهيم الطهو المحلية.

تجارب الطبيعة

تقام فعالية حتّا في مهرجان دبي للتسوق وسط المناظر الطبيعية الخلابة لجبال الحجر لتضفي طابعاً مميزاً وجديداً على هذه الوجهة الساحرة، لا سيما أنّ المهرجان يقام في الهواء الطلق مستنداً إلى 4 ركائز، وهي الطبيعة والألعاب والأضواء والتجارب العائلية. وتوفّر الفعالية للزوّار العديد من التجارب، بما في ذلك: مجسمات ضوئية مذهلة وتجارب ليلية وسط إطلالات خلابة، مسار في البرية، «فورتكس أوف لايت»، «ريفر جيت»، و«ذا بولس». وتوفر عروض ألعاب نارية مميزة أسبوعياً، وحفلات موسيقية على ضوء الشموع. ويقدم مهرجان دبي للتسوق تجربة «دينر إن ذا سكاي» لأول مرة في «حتّا وادي هب»، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة طعام فاخرة في منطقة ترتفع لمسافة 50 متراً، مع إطلالات مميزة. وتستمر التجربة بين 12 و20 ديسمبر، وتستضيف كل منها 22 زائراً يستمتعون بفرصة مميزة لمشاهدة عروض الألعاب النارية في عطلة نهاية الأسبوع، والتي تقام أيام الجمعة والسبت. ومع أكثر من 30 تجربة مشوّقة، تبرز حتّا باعتبارها أهم وجهة جبلية في دبي، وملاذاً مثالياً لعشّاق الطبيعة والحركة. ويمكن للزوّار إطلاق العنان لشغفهم بالمغامرة عبر مجموعة واسعة من الأنشطة، تشمل: مغامرات هوائية مفعمة بالحماس، رياضات التحدّي والدقة، تجارب بدنية، منزلقات «دروب إن»، استكشاف الطبيعة، مسارات الطبيعة.

