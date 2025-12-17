الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

ملايين مقابل آخر سنت أميركي: عملة منسية تصبح كنزاً تاريخياً

آخر قطعة نقود معدنية من فئة البنس الأميركي تنهي تاريخاً امتد 232 عاماً
17 ديسمبر 2025 10:08

لمن يقول إن السنت الأميركي لم يعد له أي قيمة، فإن بعض هواة جمع العملات يختلفون تماما مع هذا الرأي. فقد دفع هؤلاء ملايين الدولارات مقابل آخر عملات السنت التي جرى تداولها في الولايات المتحدة قبل أن تنهي الحكومة إنتاج هذه الفئة في نوفمبر الماضي.
وباعت دار سك العملة الأميركية 232 مجموعة من ثلاث عملات سنت بمبلغ ضخم بلغ 76ر16 مليون دولار في مزاد أقيم يوم الخميس الماضي واستضافته دار "ستاكس باورز جاليريز". أما المجموعة رقم 232، التي تضم آخر ثلاث عملات من فئة السنت جرى سكها على الإطلاق، فبيعت مقابل 800 ألف دولار، وحصل المشتري معها أيضا على القوالب الثلاثة التي استخدمت في سك عملات لينكولن تلك.
وقال جون كرالييفيتش، مدير قسم العملات الأميركية التاريخية في "ستاكس باورز"، إن هذا النوع من المزادات هو الذي لا يعرف فيه السعر الحقيقي للقطع إلا عندما يبدأ الأشخاص بالمزايدة عليها.
وأضاف: "حضرت مزادات عملات لمدة 40 عاما، ويمكنني القول إنني لم أر شيئا كهذا من قبل، لأنه ببساطة لم يحدث من قبل".
وعندما جرى طرح عملة السنت لأول مرة عام 1793، كان بالإمكان شراء بسكويت أو قطعة حلوى واحدة بها. أما اليوم، فمعظم هذه العملات مخزنة في برطمانات أو أدراج مهملة. ومع ذلك، فإنها قد تمثل أيضا قطعا تاريخية ثمينة لهواة جمع العملات.

أخبار ذات صلة
رحلة الذهب عبر العصور.. كيف أصبح قلب الاقتصاد ومرآة الثقة العالمية
البيت الأبيض يعلن عقد محادثات أميركية روسية بشأن أوكرانيا
المصدر: وكالات
عملات معدنية
العملة
عملة
الدولار
الولايات المتحدة الأميركية
العملة الأميركية
آخر الأخبار
رسوم وكلاء اللاعبين تصل إلى مستويات قياسية في عام 2025
الرياضة
رسوم وكلاء اللاعبين تصل إلى مستويات قياسية في عام 2025
اليوم 21:47
تحطم طائرة أثناء الهبوط في مطار أميركي
الأخبار العالمية
حريق جراء تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي
اليوم 21:41
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
الرياضة
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
اليوم 21:29
مياه الأمطار تحاصر خيام النازحين في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تناقش الوضع في غزة
اليوم 21:20
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
الرياضة
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
اليوم 21:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©