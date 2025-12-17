ملايين مقابل آخر سنت أميركي: عملة منسية تصبح كنزاً تاريخياً

لمن يقول إن السنت الأميركي لم يعد له أي قيمة، فإن بعض هواة جمع العملات يختلفون تماما مع هذا الرأي. فقد دفع هؤلاء ملايين الدولارات مقابل آخر عملات السنت التي جرى تداولها في الولايات المتحدة قبل أن تنهي الحكومة إنتاج هذه الفئة في نوفمبر الماضي.

وباعت دار سك العملة الأميركية 232 مجموعة من ثلاث عملات سنت بمبلغ ضخم بلغ 76ر16 مليون دولار في مزاد أقيم يوم الخميس الماضي واستضافته دار "ستاكس باورز جاليريز". أما المجموعة رقم 232، التي تضم آخر ثلاث عملات من فئة السنت جرى سكها على الإطلاق، فبيعت مقابل 800 ألف دولار، وحصل المشتري معها أيضا على القوالب الثلاثة التي استخدمت في سك عملات لينكولن تلك.

وقال جون كرالييفيتش، مدير قسم العملات الأميركية التاريخية في "ستاكس باورز"، إن هذا النوع من المزادات هو الذي لا يعرف فيه السعر الحقيقي للقطع إلا عندما يبدأ الأشخاص بالمزايدة عليها.

وأضاف: "حضرت مزادات عملات لمدة 40 عاما، ويمكنني القول إنني لم أر شيئا كهذا من قبل، لأنه ببساطة لم يحدث من قبل".

وعندما جرى طرح عملة السنت لأول مرة عام 1793، كان بالإمكان شراء بسكويت أو قطعة حلوى واحدة بها. أما اليوم، فمعظم هذه العملات مخزنة في برطمانات أو أدراج مهملة. ومع ذلك، فإنها قد تمثل أيضا قطعا تاريخية ثمينة لهواة جمع العملات.