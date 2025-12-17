الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»

هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
17 ديسمبر 2025 12:51

سعيد ياسين (القاهرة) تواصل هالة صدقي حضورها الرمضاني الذي حافظت عليه طوال أكثر من 30 عاماً، حيث تشارك في بطولة مسلسل «بيبو»، مع سيد رجب، وليد فواز، أحمد بحر الشهير ب «كزبرة»، وإسلام إبراهيم، وتأليف تامر محسن، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويتألف من 15 حلقة. وعن دورها في العمل، أوضحت هالة أنها تجسد شخصية والدة البطل، التي تشاركه كل مواقفه، لمساعدته في تحقيق حلم الشهرة والنجومية، مشيرة إلى أن تجربة دراما الـ 15 حلقة تزايد الطلب عليها في السنوات الأخيرة، وجذبت غالبية النجوم من مختلف الأجيال. ودللت على كلامها بمسلسل «قهوة المحطة» الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركها بطولته رياض الخولي، بيومي فؤاد، انتصار، أحمد غزي، وأحمد خالد صالح، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري. وأشارت إلى أنها تعاقدت على المشاركة في مسلسل جديد، لم يتم الاستقرار على اسمه، ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية بعيداً عن الموسم الرمضاني، ويشاركها بطولته هنا الزاهد، وأحمد الشامي، وتأليف أحمد عادل، وإخراج ياسمين أحمد كامل. ولفتت هالة إلى أنها تنتظر عرض فيلم The Seven Dogs، أو «الكلاب السبعة» مع كريم عبد العزيز، أحمد عز، منة شلبي، وتارا عماد، وإخراج عادل العربي وبلال فلاح، وتدور أحداثه ضمن مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

هيئة الأعمال الخيرية العالمية تطلق حملتها الرمضانية بقيمة 186 مليون درهم
هالة صدقي
رمضان
شهر رمضان
