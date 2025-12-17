«علي كلاي» يجمع درة والعوضي

سعيد ياسين (القاهرة)



بعدما غابت عن الدراما الرمضانية منذ شاركت قبل عامين في مسلسل «الأجهر» مع عمرو سعد، سيد رجب، محمود قابيل، وخالد زكي، تعود الممثلة درة في رمضان المقبل من خلال مسلسل «علي كلاي» الذي تتعاون فيه للمرة الأولى مع أحمد العوضي، ويشاركهما البطولة طارق الدسوقي، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي، انتصار، وسينتيا خليفة، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام. وعن دورها في العمل، قالت درة: أجسد في أحداث المسلسل، شخصية سيدة أعمال، تدعى «ميادة الديناري» تدير محلات تجارية في سوق التوفيقية الشعبي، وتواجه صراعات عاطفية ومهنية مع شخصية البطل التي يجسدها العوضي داخل الأحداث، وهي لملاكم شاب يحاول تحقيق حلمه في عالم الملاكمة، ويعيش صراعات مهنية وإنسانية متنوعة، ويدير دار أيتام، ويعمل في تجارة قطع غيار السيارات. واعتبرت شخصيتها في ثوبها الشعبي من الأدوار المحببة إليها، وتمنت أن تحقق النجاح المأمول. وأشارت درة إلى أنها تنتظر عرض فيلم «الست لما» الذي تشارك في بطولته مع يسرا، ماجد المصري، ياسمين رئيس، ورانيا منصور، وهو من إخراج خالد أبو غريب، وتجسد فيه شخصية فتاة في الثلاثينيات من عمرها، نشأت في ملجأ أيتام وتحلم بأن تصبح أماً. وأوشكت درة على الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل «مشتهى» مع خالد زكي، محمد لطفي، تامر هجرس، داليا مصطفى، وحنان يوسف، من تأليف وإخراج باهر رشاد، وتدور أحداثه بين الصعيد والقاهرة، ويتناول رحلة مليئة بالتحديات والصعوبات التي تخوضها البطلة، ويمثل أول تجربة صعيدية لها.