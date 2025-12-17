«رحلات الياسات البحرية».. تعرِّف الأهالي بسواحلهم

الظفرة (الاتحاد)



ينفذ مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، برنامجاً للرحلات البحرية اليومية، ضمن فعاليات «مهرجان الياسات البحري»، الذي تستأنف أنشطته، خلال الأيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري، على امتداد ساحل السلع في منطقة الظفرة، ضمن إطار تقديم أنشطة مجتمعية تعزز حضور البحر في حياة السكان، وتعيد ربطهم ببيئتهم الطبيعية.



4 رحلات

يشمل البرنامج 4 رحلات بحرية يومية تنطلق في جولات مفتوحة عبر مياه الخليج العربي، تتيح للمشاركين الاستمتاع بالمشهد الساحلي، والتعرف على المقومات البيئية للمنطقة، ضمن تجربة ترفيهية مدروسة تجمع بين الاستجمام والمعرفة التراثية والتفاعل المباشر مع البحر. كما يتضمن البرنامج رحلات بالقوارب الشراعية لاستكشاف الواجهة البحرية لمدينة السلع، إلى جانب أنشطة بحرية ترفيهية متنوعة تشمل الكاياك والتجديف، صممت لتناسب مختلف الفئات العمرية، وتوفر بيئة آمنة وجاذبة للعائلات.



الهوية البيئية

تسهم الرحلات البحرية في توفير حالة من التفاعل المجتمعي الإيجابي داخل المهرجان، حيث توفر للأهالي تجربة بحرية مباشرة تتيح لهم لحظات من المتعة والاسترخاء، وتسهم كذلك في تعزيز العلاقة مع البحر بوصفه جزءاً أصيلاً من الهوية البيئية والثقافية للمنطقة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية «مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة»، الهادفة إلى دعم المجتمعات المحلية، من خلال تنفيذ أنشطة نوعية تستجيب لاهتمامات السكان، وتظهر المقومات الطبيعية والسياحية لسواحل المنطقة بأسلوب عملي يحقق أثراً مستداماً.



360 مشاركاً

يستهدف برنامج الرحلات البحرية في «مهرجان الياسات»، أكثر من 360 مشاركاً على مدار أيامه، ليشكل إحدى المحطات الجاذبة للزوار، ويعكس توجه المجلس نحو تطوير الفعاليات المجتمعية، وتحويلها إلى تجارب مؤثرة تسهم في تعزيز جودة الحياة.



تعزيز الهوية

تأتي مشاركة المجلس في «مهرجان الياسات»، انسجاماً مع رؤيته الاستراتيجية في تعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ على الموروث البيئي والبحري، بالتوازي مع دعم مسارات التنمية السياحية والاقتصادية في المناطق الساحلية، وبما ينسجم مع أهداف المهرجان في صون التراث البحري الإماراتي، وضمان استدامته للأجيال.