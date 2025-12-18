الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
المؤبد لطبيب أدين بقتل 12 مريضا

فريدريك بيشييه، طبيب التخدير
18 ديسمبر 2025 18:48

حُكم على طبيب تخدير في فرنسا، أدين بتسميم 30 مريضا خلال عمليات جراحية توفي 12 منهم، بالسجن مدى الحياة، نزولا عند طلب النيابة العامة التي وصفته بأنه "أحد أكبر المجرمين في التاريخ".
فرضت المحكمة الجنائية في منطقة "دو"، فترة إلزامية للعقوبة تبلغ 22 عاما. وتوجّهت القاضية دلفين تيبييرج إلى الطبيب فريدريك بيشييه بالقول "ستُسجن فورا".
ولم يُحتجز بيشييه، البالغ من العمر 53 عاما والذي أعلن محاموه أنه يعتزم استئناف الحكم، مطلقا منذ بدء التحقيق عام 2017.
واتهمته النيابة العامة، خلال المرافعات الختامية، بـ"استخدام الطب للقتل".
وطلب محاميه راندال شويردورفر من المحكمة تبرئته، مشيرا إلى عدم وجود أدلة قاطعة في حقه.
في كل قضية من القضايا الثلاثين التي حوكم فيها بيشييه، كان على هيئة المحلفين المؤلفة من ستة أعضاء وثلاثة قضاة متخصصين البتّ في إدانة بيشييه أو تبرئته.
تعود الجرائم إلى الفترة الممتدة بين 2008 و2017 وقد وقعت في عيادتين خاصتين في مدينة بيزانسون، وطالت مرضى تتراوح أعمارهم بين 4 و89 عاما.

المصدر: آ ف ب
طبيب
السجن مدى الحياة
المؤبد
السجن المؤبد
