11 ممثلاً يتنافسون على شاشة السينما

علي عبد الرحمن (القاهرة)



يطل الموسم السينمائي هذا العام بملامح استثنائية، وشاشة مزدحمة بأسماء لامعة ووجوه مألوفة تعود بأكثر من عمل في وقت واحد. نجوم كبار وصاعدون يوزّعون حضورهم على أفلام تتنوع بين الدراما الاجتماعية والكوميديا والتشويق، مما يجعل قاعات العرض أشبه بخريطة متقلبة تعكس تحولات الشخصيات والقصص والأنماط، وتمنح الجمهور فرصة متابعة الفنان الواحد في أكثر من صورة وتجربة.





«بنات فاتن»

تعود يسرا إلى شاشة السينما بفيلمين متتاليين، حيث تشارك في بطولة فيلم «بنات فاتن»، مع مصطفى شحاتة وهدى المفتي، تأليف أمينة مصطفى، وإخراج محمد نادر، وتجسد فيه شخصية أم من حارة شعبية تواجه ضغوط الحياة من أجل مستقبل ابنتيها، كما تشارك في بطولة فيلم «الست لما»، مع ماجد المصري ودرّة، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب، وتجسد فيه شخصية «نهى»، التي تواجه العنف الأسري والتمييز الاجتماعي.





«فرقة الموت»

انتهى أحمد عز من تصوير فيلم «فرقة الموت»، الذي يشاركه بطولته آسر ياسين، ومنة شلبي، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء، وتدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي.

كما يستعد عز لطرح فيلم «الكلاب السبعة»، الذي يجمعه بكريم عبد العزيز وهنا الزاهد، تأليف محمد الدباح، وإخراج الثنائي عادل العربي وبلال فلاح، ويؤدي فيه شخصية خالد العزازي، ضابط إنتربول.





«شقو»

تطل أمينة خليل في الموسم السينمائي من خلال 4 أفلام، حيث تشارك في فيلم «فرقة الموت»، وتجسد شخصية زوجة البطل، وتظهر أيضاً في فيلم «شمس الزناتي» بطولة محمد عادل إمام وطه دسوقي، تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة، وتؤدي دور فتاة بدوية، كما تشارك في النسخة الثانية من فيلم «شقو»، مع محمد ممدوح ودينا الشربيني، تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، وتجسد شخصية «فوتنة». وتنتظر أمينة عرض فيلم «خلي بالك من اللي جي»، بطولة مجدي كامل وسارة سلامة، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر، وتؤدي دور فتاة خارجة عن القانون.



«بطل جيله»

يبدأ حسن الرداد تصوير فيلم «طه الغريب»، المأخوذ عن رواية للمؤلف محمد صادق، بطولة هنا الزاهد، من إخراج عثمان أبو لبن، ويجسد شخصية شاب يبحث عن الحب ضمن قصة رومانسية فانتازية. كما يستعد الرداد لفيلم «بطل جيله» مع محمد سلام ومي عمر، تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد عبد الوهاب.



«قصر الباشا»

تشارك مايان السيد في 4 أعمال، حيث تجسد في فيلم «كولونيا» شخصية فتاة حالمة تكشف أسراراً عائلية، من إخراج محمد صيام، وبطولة كامل الباشا وهالة مرزوق، كما تجسد مايان في فيلم «ولنا في الخيال حب» شخصية طالبة جامعية تدخل علاقة غير متوقعة مع أستاذها. ويشاركها البطولة أحمد السعدني، تأليف وإخراج سارة رزيق، وتشارك أيضاً في فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة 2»، مع منة شلبي وكريم قاسم، تأليف محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري، فيما تجسد في فيلم «قصر الباشا» شخصية عاملة فندق تنغمس في شبكة غامضة، ويشاركها البطولة أحمد حاتم، تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير.



«الست»

يجسد سيد رجب شخصية والد أم كلثوم في فيلم «الست»، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة منى زكي ومحمد فراج، كما يشارك في فيلم «شلة ثانوي»، بطولة فتحي عبد الوهاب وبيومي فؤاد، وإخراج هشام الشافعي، ويؤدي شخصية محورية ضمن قصة اجتماعية كوميدية عن 3 أصدقاء يواجهون أزمات مهنية.





«برشامة»

تشارك ريهام عبد الغفور في بطولة فيلم «خريطة رأس السنة»، مع محمد ممدوح، إخراج أحمد حمدي، وتجسد شخصية سيدة أعمال تواجه ضغوط العمل وسط منافسة شرسة، كما انتهت من تصوير فيلم «برشامة»، مع هشام ماجد ومصطفى غريب، تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب، وتؤدي فيه شخصية فنانة شهيرة تدخل في مواقف كوميدية مرتبطة بطلاب مدرسة مرموقة.



«مؤلف ومخرج وحرامي»

تجسد مي كساب بطولة فيلم «مؤلف ومخرج وحرامي»، من تأليف ميشيل منير، وإخراج أسامة عمر، وتقدم فيه شخصية خبيرة تجميل شعبية تقف بجانب زوجها، الذي يؤدي دوره أحمد فتحي، في رحلة مليئة بالمفارقات الكوميدية، كما تشارك في فيلم «آخر رجل في العالم»، مع بيومي فؤاد وانتصار، من إخراج أسامة عرابي، وتجسد فيه شخصية صحفية شابة.



«العريس»

يواصل حسين فهمي تصوير فيلم «العريس»، ويشاركه البطولة عمرو عبد الجليل وسوسن بدر، تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح، ويقدم فيه دور زوج يبحث عن الحب بعد منتصف العمر، كما يشارك فهمي في فيلم «يحيى»، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ويقدم دور رجل يدخل في خلافات أسرية مع زوجته، ويطرح الفيلم قضايا اجتماعية.



نجلاء.. «حظك اليوم»

تظهر نجلاء بدر في فيلم «حظك اليوم»، بطولة كريم قاسم وهدى المفتي، من تأليف أحمد البيلي وإخراج أسامة عربي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي عن مجموعة أصدقاء يخوضون مغامرة مشوقة، كما تجسد في فيلم «يحيى» شخصية «نورا»، ويشاركها البطولة محمود حميدة، وشيرين رضا.



هشام.. «البحث عن فضيحة»

ويصور هشام مجدي حالياً فيلم «البحث عن فضيحة»، إخراج رامي إمام، ويجسد فيه شخصية «مجدي» الشاب الصعيدي الذي يكتشف حياة المدينة بتعقيداتها،

في إطار كوميدي اجتماعي، إلى جانب مشاركته في بطولة فيلم «برشامة».