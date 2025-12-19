زايد القايدي: «الغمام» ابتكار يعزّز سلامة العمال

خولة علي (أبوظبي)

زايد عبدالله القايدي نموذج للطالب الإماراتي المجتهد، الذي جعل من الابتكار نهج حياة، حيث جمع بين المعرفة التقنية وروح الريادة منذ سنوات الدراسة الأولى، مسيرته تعكس كيف يمكن للفكر المبتكر أن يحوّل التحديات إلى فرص حقيقية، ليصبح اليوم مبتكراً وباحثاً وحاصداً للعديد من الجوائز محلياً وعالمياً، حيث ساهم في تطوير ابتكارات نوعية تهدف إلى تعزيز سلامة العمال وتحسين بيئات العمل، إلى جانب دوره كمدرب ومرشد في مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، حيث يلهم أجيالاً جديدة على تبني ثقافة الابتكار والإبداع. محطة ملهمة البدايات كانت شرارة الحلم، إذ يروي القايدي، قائلاً: بدأ اهتمامي عندما كنت في الصف السادس بمدرسة القدوة، حيث دعاني المعلّم عماد الصرايرة للمشاركة في مسابقة «فيكس» المحلية، ومن ثم التحقت بالمنتخب الإماراتي للروبوت بإشراف وزارة التربية والتعليم، حيث شاركنا في البطولة العالمية بالولايات المتحدة وحققنا المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن المركز الأول»، هذه التجربة، كما يصفها، لم تكن مجرد مشاركة، بل محطة ملهمة غيرت مسار حياته، إذ أدرك أن الابتكار يمكن أن يكون وسيلة لإحداث تأثير حقيقي في المجتمع، ومن هنا انطلقت رحلته نحو المزيد من البحث والتطوير. تطوير المهارات تطوير الذات كان بالنسبة له خياراً استراتيجياً، وقال: قدمت لي مؤسسة ربع قرن البرامج والفعاليات التي صقلت مهاراتي، خاصة في شهر الابتكار، كما انضممت لمؤسسة RECF العالمية كحكم دولي في مسابقات الروبوت، ما أتاح لي فرصة المشاركة في بطولات دولية كبرى مثل الصين والكويت. وهذه المشاركات لم تمنحه خبرة تقنية فحسب، بل علمته أهمية الانضباط والعمل بروح الفريق، والقدرة على المنافسة بروح رياضية، ما انعكس إيجاباً على شخصيته ومساره العلمي. وأضاف أن المؤسسة وفّرت بيئة حاضنة للشباب الطموح، مما ساعده على الانتقال من متسابق إلى مدرّب وملهم للأجيال. خوذة ذكيةمن أبرز المحطات التي شكّلت علامة فارقة في مسيرته، مشروع «الغمام»، الذي وصفه القايدي قائلاً: الفكرة عبارة عن خوذة ذكية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسجيل البيانات الحيوية للعامل، وتنبيه المشرف في حال وقوع أي طارئ، إلى جانب كاميرا توثّق مراحل البناء. وأضاف: المشروع رؤية متكاملة تستشرف المستقبل، وقد اخترت هذه الفكرة لدعم رؤية الإمارات 2071، وإيماناً بأن صحة وسلامة الإنسان أولاً. وتكمن أهمية المشروع في كونه يوفّر بيئة عمل أكثر أماناً، ويمنح العمال شعوراً بالثقة والاطمئنان، إلى جانب تعزيز كفاءة الإنتاج واختصار الزمن اللازم لإنجاز المشروعات الكبرى. روح الفريق وقال القايدي: كان فريق العمل جزءاً أساسياً من هذا الإنجاز، حيث تعاون الجميع من تصميم وبناء النموذج الأولي إلى اختبار الأنظمة الذكية، مع دعم زملائي ومشاركتهم في كل خطوة، ليتحول المشروع من فكرة إلى واقع ملموس، مؤكداً على أهمية روح الفريق والتعاون بين جميع الأعضاء، وهي ما جعل الابتكار قابلاً للتطبيق، فكل عضو ساهم بخبراته ومعرفته لتجاوز التحديات وتحقيق الهدف المشترك. وبالرغم ما تحقق من نجاحات، إلا أن الطريق لم يكن خالياً من التحديات، قائلاً: التحديات صقلت شخصيته وعلمتني أن الابتكار ليس مجرد فكرة تُطرح، بل رحلة تتطلب جهداً وإصراراً وقدرة على مواجهة العقبات وتحويلها إلى فرص. نال القايدي جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب بالفئة الذهبية، ومثّل الإمارات في مسابقات عالمية، وفاز بجائزة علماء المستقبل، إلى جانب مشاركاته الرياضية في الجري والشطرنج، مما يعكس شخصية متوازنة تجمع بين النشاط العقلي والرياضي. وذكر أنه يطمح لرد الجميل للوطن المعطاء الذي يوفّر كل مقومات النجاح، للمساهمة بابتكارات تخدم الإنسان وتدعم مسيرة التنمية. رسالة للشباب يمثل زايد القايدي نموذجاً حياً للشاب الإماراتي الطموح، الذي جعل من الابتكار رسالة ومسار حياة، فقصته تعكس معنى المثابرة والإيمان بقدراته الذاتية في تحويل التحديات إلى فرص. وينصح الشباب بألا ينتظروا الفرص، بل يصنعوها بأيديهم، فالأحلام لا تأتي من تلقاء نفسها وإنما تُبنى بالعمل والجد والاجتهاد.