دبي تستقبل 2026 بعروض استثنائية

دبي (الاتحاد)





تواصل دبي ترسيخ مكانتها باعتبارها إحدى أشهر وجهات العالم للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، إذ تقدم عروضاً وفعاليات استثنائية تستقطب أنظار العالم كل عام. ومع بدء العد التنازلي لعام 2026، تجرى الاستعدادات لتنظيم مجموعة من الفعاليات والاحتفالات المميزة التي تلبي تطلعات السكان والزوار على حدٍ سواء.



بدءاً من الحفلات الموسيقية التي يحييها نخبة من الفنانين العرب والعالميين، ووصولاً إلى عروض الألعاب النارية التي تضيء سماء الإمارة، سيكون الجمهور على موعد مع الأجواء الاحتفالية في كل مكان في المدينة، لخوض تجارب استثنائية. وتشهد دبي تنظيم عروض ألعاب نارية استثنائية، بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، والتي تُقام في أبرز معالمها، بما في ذلك برج خليفة في وسط مدينة دبي، ومنطقة السيف التراثية على الواجهة البحرية، ومنتجع أتلانتس النخلة، إضافة إلى جولات اليخوت حول مرسى دبي ونخلة جميرا، وذا بييتش، جميرا بيتش ريزيدنس، وجي 1 بيتش، وجزيرة بلوواترز، والقرية العالمية دبي، ومدينة إكسبو دبي. وتترافق هذه العروض مع خيارات طعام راقية، وعروص ترفيهية حية، وإطلالات بانورامية على معالم المميزة للمدينة. وتتألق دبي مع حلول عام 2026 بأحد أشهر عروض الألعاب النارية في العالم، والتي تضيء الوجهة الأشهر في المدينة، وترافقها عروض مبهرة للضوء والليزر، ولوحات فنية راقصة لنافورة دبي. وتتيح الشاشات الضخمة المنتشرة في المدينة لأكبر عدد من الجمهور فرصة الاستمتاع بهذا العرض الفريد. كما يستضيف مجمع دبي هيلز استيت وخور دبي احتفالات إضافية، حيث يتيح فرصة مشاهدة تلك العروض، مع توفر مناطق عرض ومرافق ومواقف مخصصة.