الشارقة تستقبل رأس السنة بعروض استثنائية

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» عن برنامج احتفالي لليلة رأس السنة الجديدة 2026 بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، تتوّجه عروض ألعاب نارية يمتد كلٌّ منها لـ10 دقائق في 3 وجهات رئيسة، هي: واجهة المجاز المائية وشاطئ الحيرة وشاطئ خورفكان، حيث تجمع إمارة الشارقة المقيمين والزوّار في تجربة لا تٌنسى.وتمتد أجواء الاحتفال هذا العام عبر ست وجهات متنوعة تجمع بين الواجهات البحرية والجزر الطبيعية ورحابة الصحراء، لتشمل أيضاً جزيرة النور ومشروع قوارب الشارقة ومتنزه مليحة الوطني وحدائق المتنزه، في تجربة واحدة تعكس تنوّع الشارقة وخصوصيتها، وتفتح مساحات واسعة للعائلات والزوّار لاستقبال العام الجديد في مشاهد احتفالية متكاملة. وتقام احتفالات رأس السنة مساء الأربعاء 31 ديسمبر، في الساعة 8:00 مساءً، وتُتوَّج في منتصف الليل بتتزين سماء الشارقة بعروض الألعاب النارية ضمن فعاليات مجانية ومفتوحة للجمهور. وفي واجهة المجاز المائية المطلة على بحيرة خالد، يعيش الزوار أجواء احتفالية تجمع بين عروض الألعاب النارية الآسرة وتراقص النافورة والعروض الترفيهية الحية، إلى جانب تجربة قوائم الطعام، التي يوفّرها أكثر من 20 مطعماً ومقهى محلياً وعالمياً في موقع واحد. أما شاطئ الحيرة، الممتد على مسافة 3.5 كيلومتر، فيقدم تجربة احتفالية عائلية على الواجهة البحرية، تتكامل فيها عروض الألعاب النارية مع العروض الترفيهية والأجواء المفتوحة، إلى جانب فرصة زيارة 18 مطعماً ومقهى توفّر تجربة عشاء فاخرة على طول الشاطئ، وتلبي مختلف الأذواق. وفي المنطقة الشرقية، وعلى امتداد 3.5 كيلومتر، يحتفي شاطئ خورفكان برأس السنة الجديدة وسط مشهد طبيعي يلتقي فيه الشاطئ مع الجبال، حيث ترافق عروض الألعاب النارية فعاليات ترفيهية متنوعة، مع فرصة تجربة خيارات 22 منفذاً من المطاعم والمقاهي المطلّة على البحر، لتمنح الزوّار تجربة تجمع بين جمال الطبيعة وأجواء الاحتفال. وتُعد الرحلة إلى خورفكان من أكثر الرحلات التي يستمتع فيها المسافرون بجماليات المشهد الطبيعي في دولة الإمارات، عبر الأنفاق الجبلية والسهول والوديان. وتحتضن جزيرة النور تجربة العشاء على الشاطئ بإطلالة على عروض الألعاب النارية في واجهة المجاز المائية، إضافة إلى تجربة رصد النجوم في سماء الإمارة. كما تتيح تجربة قوارب الشارقة للضيوف فرصة مشاهدة عروض الألعاب النارية من قلب «بحيرة خالد»، عبر رحلة بحرية خاصة تنطلق من واجهة المجاز المائية عند الساعة 11:30 ليلاً، لمدة 45 دقيقة، لتقدم تجربة استثنائية لمجموعات صغيرة تصل إلى 10 أشخاص لكل قارب. وامتداداً لتنوّع التجارب، يستضيف متنزه مليحة الوطني فعالية «ليلة رأس السنة تحت النجوم»، التي تمتد من مساء 31 ديسمبر وحتى صباح 1 يناير 2026، موفّرة تجربة صحراوية متكاملة تجمع بين التخييم والترفيه والثقافة. وتشمل التجربة التخييم الليلي في خيام، إذ تستوعب الخيمة الواحدة شخصين بالغين، مع أكياس نوم وفرش هوائية، ووجبة عشاء خاصة برأس السنة، وإفطار صباحي، ومرافق مشتركة، إلى جانب برنامج مليء بالأنشطة مثل ركوب الجمال، الرماية بالقوس، محطات الأحافير التفاعلية، عروض التنورة والنار، الموسيقى الحية على آلة العود، وتجربة رصد النجوم لمدة ساعة، في أجواء تجمع بين الاحتفال والمعرفة والطبيعة. وتتطلب هذه التجربة الحجز المسبق عبر الإنترنت نظراً لمحدودية الأماكن. وتعكس هذه الاحتفالات رؤية «شروق» في تقديم تجربة متكاملة لاستقبال العام الجديد في وجهات متنوعة عبر إمارة الشارقة، تجمع بين الفعاليات المفتوحة للعائلات والتجارب الحصرية لمن يبحثون عن التميز، بما يعزز مكانة الشارقة وجهة آمنة، نابضة بالحياة، وغنية بالتجارب خلال موسم الأعياد.