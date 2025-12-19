روضة حميد.. بصمة إماراتية في الطباعة الإبداعية

خولة علي (أبوظبي)

كثيراً ما تتحوّل الهوايات إلى مسارات مهنية واعدة، عندما يقودها الشغف وتصقَل بالعلم والمثابرة. وهذا ما تجسده تجربة روضة حسن حميد، خريجة كلية الفنون الجميلة بجامعة الشارقة، والمتخصصة في العمارة الداخلية والتصميم بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. استطاعت أن تنقل شغفها بالأعمال اليدوية إلى عالم الطباعة الإبداعية وأجهزة القص الحديثة، لتصبح مدربة معتمدة وملهمة لعشرات المبدعين الذين وجدوا في مسيرتها نموذجاً للريادة والابتكار. وبين الفن والتقنية، صنعت روضة بصمتها الخاصة، وأسهمت في ترسيخ ثقافة التصميم الحديث كأحد مسارات الإبداع والتمكين في المجتمع الإماراتي.

شغف الطفولة

وتقول روضة حسن حميد: منذ الصغر أعشق الأعمال اليدوية، وكنت أعد بعض المنتجات في المدرسة، واشتركت مرات عدة في «التاجر الصغير»، وهناك أدركت أن الإبداع يمكن أن يتحول إلى مشروع حقيقي. هذا الشغف المبكر قادها لاحقاً إلى دراسة العمارة الداخلية والتصميم في جامعة الشارقة، حيث تخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف، لتبدأ بعدها مسيرتها في عالم الطباعة الرقمية والتصميم باستخدام أجهزة القص الحديثة.

التدريب المهني

خلال فترة جائحة كورونا عام 2020، وجدت روضة في التدريب عن بعد فرصة جديدة لنشر شغفها ومهاراتها بين الناس. وقررت تطوير مهاراتها المهنية بحصولها على شهادة تدريب المدربين TOT من الجهات المعتمدة في الدولة، ما أهلها لتصبح مدربة معتمدة في مجال أجهزة القص. وتشير إلى أنها بدأت بعدها بتنظيم دورات حضورية بالتعاون مع صديقتها الراحلة فاطمة المرزوقي، وتضيف: أكملت هذا المشوار الجميل بعد وفاتها، وفاءً لذكراها وللأثر الطيب الذي تركناه معاً في نفوس المشاركات.

الطباعة بين التقليدية والرقمية

ترى روضة أن الفرق بين الطباعة التقليدية، والحديثة واضح وجوهري. وتقول: في الطباعة التقليدية، كل شيء يتم يدوياً من القص والطباعة، بينما في أجهزة القص مثل كاميو أو كريكت، تكون العملية أوتوماتيكية ونظيفة وتختصر الكثير من الوقت والجهد. وتضيف أن الأدوات الأساسية لأي مستخدم لهذه الأجهزة تشمل طابعة، وجهاز لابتوب، وأوراق مخصصة للطباعة، مؤكدة أن التكنولوجيا اليوم جعلت التصميم والطباعة في متناول الجميع، من الأمهات إلى رواد الأعمال الشباب.

تمكين المتدربين

تولي روضة اهتماماً بالغاً بتمكين المتدربين من تحويل معرفتهم إلى مهارة عملية ومصدر دخل. وتقول: الدورات التي أقدمها تهدف إلى تعليم استخدام الجهاز من الصفر، وكيفية استغلاله في الحياة اليومية والدراسية والتجارية. وتؤمن بأن هذه المهارة تفتح آفاقاً واسعة للجميع: الأم تستطيع إعداد مشاريع لأطفالها، والطالبة يمكن أن تبدأ مشروعها الصغير، وأصحاب المشاريع يمكنهم إنتاج منتجاتهم بأنفسهم. كما تحرص على تقديم نصائح مهنية للمشاركات بعد انتهاء الدورات.

نحو آفاق أوسع

مع تجاوز عدد متدربيها 800 مشارك من داخل الدولة وخارجها، تواصل روضة اليوم رحلتها بثقة نحو التوسع الإقليمي. وتقول: أطلقت دورات حضورية في قطر، وأطمح إلى نشر هذه المعرفة في باقي دول الخليج. وتذكر أن سوق فن الطباعة الإبداعية في الإمارات والمنطقة يشهد نمواً كبيراً ومنافسة إيجابية بين المبدعين، لافتة إلى أن الدولة تدعم المشاريع الصغيرة، وتوفر التسهيلات للمبدعين في شتى المجالات.

وتواصل روضة رسم طريقها بخطى واثقة نحو مستقبل يحمل المزيد من الإبداع والعطاء، مؤمنة بأن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا بمشاركة المعرفة وتمكين الآخرين. فهي ترى في كل متدرب قصة إنجاز جديدة، وفي كل دورة تدريبية فرصة لزرع بذور شغف وإلهام تمتد آثارها إلى المجتمع بأسره.