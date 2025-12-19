السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

«نادي مليحة» يشارك في مهرجان ضواحي 14

«نادي مليحة» يشارك في مهرجان ضواحي 14
19 ديسمبر 2025 13:42

أبوظبي (الاتحاد) 

شارك نادي مليحة الثقافي الرياضي في مهرجان ضواحي 14، في إطار دوره المجتمعي والثقافي وحرصه على تعزيز حضوره في المبادرات التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.ويُعد مهرجان ضواحي 14 منصة مجتمعية متكاملة، يقدم من خلالها مجموعة من البرامج العائلية المتنوعة التي تجمع بين الأنشطة الترفيهية والتثقيفية، والموجهة لجميع أفراد الأسرة، في أجواء تسهم في تعزيز التواصل المجتمعي والتفاعل الإيجابي.
وجاءت مشاركة نادي مليحة من خلال مسرح الجهات الحكومية، حيث قدّم برنامجاً متكاملاً عكس هوية نادي مليحة ورسالته المجتمعية، وسلط الضوء على جهوده في دعم المبادرات الهادفة وتعزيز التفاعل مع المجتمع المحلي.
وتأتي هذه المشاركة ضمن حرص نادي مليحة على التواجد الفاعل في الفعاليات المجتمعية، وتقديم محتوى نوعي يسهم في ترسيخ القيم الثقافية والاجتماعية، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات.
وذكر محمد عوض الكتبي، عضو مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي ورئيس اللجنة الثقافية والخدمة المجتمعية، أن مشاركة «نادي مليحة» في «ضواحي 14» تمثل امتداداً لجهود النادي في خدمة المجتمع، وتعكس التزامه بدعم المبادرات المجتمعية وتعزيز الحراك الثقافي والاجتماعي في إمارة الشارقة.

