«الياسات» يستقبل زوّاره بفعاليات تراثية
20 ديسمبر 2025 01:03

الظفرة (الاتحاد)

يشهد الأسبوع الثاني من مهرجان الياسات الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، بشراكة مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، في الواجهة البحرية لمدينة السلع بمنطقة الظفرة إقامة مجموعة متنوعة من الفعاليات والمسابقات البحرية والرياضية والتراثية، التي تهدف إلى تقديم تجربة مجتمعية وترفيهية متكاملة لأهالي مدينة السلع ومنطقة الظفرة. ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على التراث الإماراتي، وتعزيز دور الرياضات البحرية التراثية في المجتمع، بجانب الترويج للمدن الساحلية والجزر الإماراتية ودعم النشاط السياحي والتنمية الاقتصادية في منطقة الظفرة.

