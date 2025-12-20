الأقصر تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على معابد الكرنك غداً الأحد

استعدت سُلطات محافظة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، والأوساط السياحية بالمحافظة للاحتفال غداً الأحد بظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس الإله آمون في يوم الانقلاب الشتوي، إيذاناً ببدء فصل الشتاء.

وقال أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، إن تلك الظاهرة تأتي ضمن خمس ظواهر فلكية تشهدها معابد الكرنك سنوياً في مناسبات مختلفة، في دليل على مدى التقدم الذي عرفته مصر القديمة في مجال علوم الفلك والهندسة.

وأضاف أبوزيد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الظواهر الفلكية الشمسية الخمس التي تشهدها معابد الكرنك في فصول ومواسم مختلفة من العام، هي تعامد شمس الصباح في يوم الانقلاب الشتوي، وغروبها في يوم الانقلاب الصيفي، وتعامد شمس الظهيرة في ظهيرة يوم الانقلاب الصيفي، في يومي الاعتدالين الربيعي والخريفي.

وأكد على أن معابد الكرنك تمثّل منظومة معمارية وفلكية متكاملة، تدل على الازدهار الذي عرفته مصر القديمة في شتى مجالات العلوم والفنون، وبراعة المصري القديم في علوم الفلك والهندسة. ولفت إلى أن معابد الكرنك هي المشروع الحضاري الأوحد الذي استمر ملوك مصر القديمة في تشييده على مدار فترة امتدت على مدار أكثر من ألف عام.

ورأي أبوزيد أن الظواهر الفلكية الشمسية التي تشهدها معابد الكرنك، لا تُعد مجرد حدث سياحي، بل هي ظواهر علمية تحمل في طياتها رسالة عميقة تؤكد على ما عرفته الحضارة المصرية من علوم وفنون علمت العالم القديم والحديث، وعلى الفكر المعماري الذي عرفه قدماء المصريين، وليس الفلك فقط «حيث استمر هذا الفكر المعماري من عصور ما قبل التاريخ، مروراً بالدولة المصرية القديمة، ليصل هذا الفكر إلى قمة ازدهاره في عهد الإمبراطورية المصرية في عصر الدولة الحديثة، ليستمر ذلك الفكر أيضاً في بناء الكنائس المصرية القديمة في القرنين الرابع والخامس الميلادي».