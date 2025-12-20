"فن الحرب" يجمع ريم مصطفى ويوسف الشريف

محمد قناوي (القاهرة)

تستعد الممثلة المصرية ريم مصطفى للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال بطولة نسائية في مسلسل "فن الحرب"، مع يوسف الشريف، في أول تعاون يجمع بينهما في الدراما التلفزيونية، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب توبة.

وأوضحت ريم أن "فن الحرب" ينتمي إلى الأعمال الاجتماعية ذات الطابع التشويقي، وهو اللون الدرامي الذي اعتاد عليه جمهور يوسف الشريف، مشيرة إلى أنها تقدم خلال الأحداث شخصية مختلفة ومفاجئة للجمهور، وتدخل في مواجهة مباشرة مع الشريف، ضمن حبكة درامية تفتح آفاقاً واسعة للصراع والتشويق.

وكشفت ريم مصطفى عن عودتها إلى شاشة السينما من خلال فيلمها الجديد "حين يكتب الحب"، الذي ينتمي إلى الدراما الرومانسية، ويشاركها بطولته الممثل السوري معتصم النهار في أولى تجاربه في السينما المصرية، إلى جانب أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، جميلة عوض، شيري عادل، ومحسن محيي الدين، وهو من تأليف سجى محمد الخليفات، وإخراج محمد هاني.

وأكدت أن الطابع الرومانسي للفيلم كان السبب الرئيس وراء حماسها للمشاركة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الأعمال أصبح نادراً في السينما العربية خلال الفترة الأخيرة، لصالح الأكشن والكوميديا.

وأوضحت ريم أن معيارها الأساسي في اختيار الأدوار هو القيمة والتأثير، لافتة إلى أن وجود أكثر من نجم في عمل واحد يتيح المنافسة الإيجابية التي تدفع الجميع لتقديم أفضل ما لديهم، مشيرة إلى أن "حين يكتب الحب" عمل موجه لكل بيت عربي، نظراً لمشاركة ممثلين من مصر وسوريا وتونس، إلى جانب تناوله رؤية معاصرة لمفهوم الحب والتحديات التي يواجهها في ظل المتغيرات والضغوط الاجتماعية.

وأشارت إلى أنها لا تعتمد مساراً فنياً ثابتاً في تنقلاتها بين السينما والدراما والمسرح، موضحة أنها تنجذب إلى الشخصية نفسها بغض النظر عن الوسيط الفني، وأن اهتمامها الأول ينصب على مضمون الدور.

وأضافت أنها تعتبر الفيلم خطوة جديدة ومهمة في مسيرتها السينمائية، وتسعى من خلالها إلى كسر الصورة النمطية للممثلة الجميلة، والبحث عن أدوار تتيح لها مساحة أوسع للتجريب والتمرد.