معتصم النهار.. دور كوميدي في رمضان

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يخوض الممثل معتصم النهار ماراثون دراما رمضان من خلال المسلسل الاجتماعي الكوميدي «لوبي الغرام»، يشارك في بطولته فايز قزق، وباميلا الكيك، من تأليف الثنائي جيمي بوعيد ومنّة فوزي، وإخراج جو بوعيد.

يجسد النهار في العمل شخصية شاب حائر في حياته الشخصية والعملية. ومع تصاعد الأحداث، يدخل في مغامرة تقلب حياته، وتدور معظم الأحداث داخل فندق يشكّل محور القصص والتقاطع العائلي والاجتماعي.

يتنظر معتصم عرض مسلسله المصري «أنا أنت.. أنت مش أنا»، يشاركه البطولة مصطفى أبو سريع وميرنا نور الدين، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج هشام الرشيدي، ويتألف من 15 حلقة، ويدور في إطار درامي اجتماعي كوميدي، ويجسد فيه شخصية شاب يعمل في مجال التكنولوجيا ويخترع روبوتات، كما يتعامل مع عالم الميتافيرس.

وأعرب معتصم النهار عن سعادته بردود الفعل الجماهيرية تجاه مسلسله «مش مهم الاسم»، ويشارك في بطولته رودريغ سليمان ورولا بقسماتي، تأليف كلوديا مارشيليان، وإخراج ليال ميلاد راجحة، وينتمي العمل إلى نوعية الدراما الرومانسية، ويدور حول شاب ثري تتغير حياته بعد أن يتعرف على فتاة فقيرة، لتبدأ رحلة من التغير والتقارب الإنساني.