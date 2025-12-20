الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

معتصم النهار.. دور كوميدي في رمضان

معتصم النهار
20 ديسمبر 2025 20:15

علي عبد الرحمن (القاهرة)
يخوض الممثل معتصم النهار ماراثون دراما رمضان من خلال المسلسل الاجتماعي الكوميدي «لوبي الغرام»، يشارك في بطولته فايز قزق، وباميلا الكيك، من تأليف الثنائي جيمي بوعيد ومنّة فوزي، وإخراج جو بوعيد.
يجسد النهار في العمل شخصية شاب حائر في حياته الشخصية والعملية. ومع تصاعد الأحداث، يدخل في مغامرة تقلب حياته، وتدور معظم الأحداث داخل فندق يشكّل محور القصص والتقاطع العائلي والاجتماعي.
يتنظر معتصم عرض مسلسله المصري «أنا أنت.. أنت مش أنا»، يشاركه البطولة مصطفى أبو سريع وميرنا نور الدين، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج هشام الرشيدي، ويتألف من 15 حلقة، ويدور في إطار درامي اجتماعي كوميدي، ويجسد فيه شخصية شاب يعمل في مجال التكنولوجيا ويخترع روبوتات، كما يتعامل مع عالم الميتافيرس.
وأعرب معتصم النهار عن سعادته بردود الفعل الجماهيرية تجاه مسلسله «مش مهم الاسم»، ويشارك في بطولته رودريغ سليمان ورولا بقسماتي، تأليف كلوديا مارشيليان، وإخراج ليال ميلاد راجحة، وينتمي العمل إلى نوعية الدراما الرومانسية، ويدور حول شاب ثري تتغير حياته بعد أن يتعرف على فتاة فقيرة، لتبدأ رحلة من التغير والتقارب الإنساني.

أخبار ذات صلة
جومانا مراد.. تحدٍ جديد في «خلايا رمادية»
معتصم النهار
كوميديا
مسلسلات رمضان
آخر الأخبار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
اليوم 23:25
فلسطينيون يقفون قرب منازل ومبان مدمرة في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تدعو لضبط النفس في غزة
21 ديسمبر 2025
تطوير طريقة جديدة لزيادة قدرات نماذج اللغة الكبيرة
الذكاء الاصطناعي
تطوير طريقة جديدة لزيادة قدرات نماذج اللغة الكبيرة
21 ديسمبر 2025
ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!
الرياضة
ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!
21 ديسمبر 2025
جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»
الرياضة
جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»
21 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©